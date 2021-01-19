ОPPO и студенты Королевского колледжа гуманизируют технологии в рамках RCA2020

19 января 2021, 8:09

Передовой бренд технологий OPPO в очередной раз подтвердил свою преданность дизайну будущего.

Два года подряд компания сотрудничает со студентами Design Products MA Королевского колледжа искусств. Одиннадцать студенческих проектов на тему «Гуманизация технологий» были продемонстрированы во время RCA2020, онлайн-шоу выпускников заведения.



OPPO – единственный технологичный бренд, который сотрудничает с Королевским колледжем искусств. Компания предложила студентам бриф о предоставлении человеческих качеств технологиям. В брифе OPPO опираются на собственные наблюдения: современные технологии заполонили нашу жизнь и могут предложить решение почти для любого запроса. Общение ускоряется, но личные отношения часто страдают. OPPO считают, что хорошо разработанная технология должна беспрепятственно имплементироваться в повседневность и адаптироваться к человеческой жизни, а не наоборот. Понимая истинные нужды потребителей, дизайнеры OPPO помогли студентам переосмыслить роль технологий в обществе будущего и доказать, что они могут положительно влиять на повседневную жизнь.

Джинтонг Чжу, руководитель Лондонского центра дизайна OPPO, сказала: «OPPO стремятся представить продукты, которые благодаря инновационным технологиям сочетают в себе искусство и дизайн. В рамках этого проекта представители Лондонского центра дизайна OPPO тесно сотрудничали со студентами Design Product MA, делясь с ними собственными знаниями и ресурсами компании для развития возможностей дизайна. Именно это вдохновило нас на бриф «Гуманизация технологий». Он дал возможность исследовать, поставить под сомнение и проанализировать технологию, чтобы сделать ее более «человечной» (то есть привычной, удобной и частной) благодаря разработке дизайнов и продуктов, ориентированных на человека».

Международный центр дизайна OPPO и Лондонский центр дизайна OPPO руководили восьмимесячной программой, которая предусматривала наставничество и обратную связь с дизайнерскими проектами, которые охватывали такие темы, как: знания в области, тренды в технологиях и представление потребителей о дизайне продуктов. Это сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Так, студенты Королевского колледжа искусств попали в корпоративный мир дизайна и получили возможность учиться у специалистов-практиков. А OPPO проект дал возможность сотрудничать с перспективными молодыми дизайнерами со всего мира. Это позволит и в дальнейшем укреплять позиции компании как мирового лидера в сфере технологического дизайна.

Алон Мерон, преподаватель Design Products МА в Королевском колледже искусств, отметил: «Работа студентов раскрывает сложную связь идей. Они работают в широком диапазоне умных приложений, а самое главное, реагируют на широкий спектр человеческих качеств. Мы очень рады, что сможем наладить двусторонний диалог с отраслью».

Эрик Салданья, представитель дизайнерского проекта в рамках сотрудничества с OPPO, добавил: «Мне очень понравилось работать над брифом OPPO. Они глубоко понимают, что требуется от продукта. А для нас это возможность учиться, попадая в корпоративный мир. Кроме того, у нас появился шанс доказать, что эта возможность есть и будет чрезвычайно ценной для всех нас».



Чтобы отпраздновать успешный студенческий проект, профессор дизайнерских инноваций Эшли Холл и профессор Пол Андерсон, декан Школы дизайна Королевского колледжа искусств, присоединились к панельной дискуссии с Лондонским центром дизайна OPPO и студентами. Они обсудили философию, лежащую в основе брифа OPPO «Гуманизация технологий», и важность проекта. Участники мероприятия верят, что сотрудничество между технологической индустрией и образовательным сектором имеет огромное значение для будущего дизайна.

Эшли Холл, профессор дизайнерских инноваций Королевского колледжа искусств, отметил: «Ситуация, в которой оказался мир, нажала кнопку быстрого просмотра будущего дизайна. Люди должны мыслить, чтобы понять, как строить будущее и адаптироваться к новым вызовам, предоставляя технологиям человеческие качества. Совместный проект OPPO и Design Products MA основывается на взаимопонимании, ведь талантливая молодёжь сотрудничает с ведущей технологической компанией мира. OPPO - инновационный бренд, который действительно помог нашим студентам выйти за пределы собственного понимания дизайна продуктов будущего».



Именно в Лондонском центре дизайна OPPO углубленно изучают будущее дизайна. Цель этого учреждения – сотрудничать с ведущими дизайнерскими сетями Европы и получить опыт, который будет способствовать развитию дизайна. Центр дизайна ОРРО также предоставляет стратегические указания для дальнейшего увеличения проектных мощностей OPPO.

Центр исследует последние тенденции европейского дизайна на мировом уровне, участвуя в крупнейших выставках дизайна и работая с ведущими дизайнерами мира. Например, в 2019 году Лондонский центр дизайна OPPO и всемирно известный японский архитектор Кенго Кума объединили усилия для создания большой скульптуры «Bamboo (竹) Ring. Weaving into Lightness» («Бамбуковое кольцо. Вплетаясь в легкость»). Так OPPO стала единственной технологической компанией, которая выставляла экспозицию на открытом воздухе во время Лондонского фестиваля дизайна - 2019.

Сотрудничество OPPO с начинающими дизайнерами выходит за пределы партнёрства с Королевским колледжем искусств. Это подтверждают такие проекты, как OPPO Campus, которые приглашают молодых дизайнеров со всего мира воплощать свое видение цифровой утопии.