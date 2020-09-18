OPPO отметила 16-летие

18 сентября 2020, 9:15

Ведущий мировой производитель смартфонов OPPO сегодня празднует свое 16-летие, отмечая веху постоянных технологических инноваций и непрерывного роста компании.

За последние несколько лет OPPO превратились из производителя телефонов в изобретателя умных устройств. Компания продолжает расширять свое присутствие в мире, предлагая своим партнерам и пользователям высококачественные технологические продукты и услуги с эстетическим дизайном, одновременно отыскивая пути дальнейшего развития отрасли.

«Мы очень рады отметить эту важную веху. Я очень благодарен тем, кто присоединился к OPPO течение всего нашего пути — клиентам, партнерам и сотрудникам, чья поддержка и преданность на протяжении 16 лет сделали возможным успех этой компании», — сказал основатель и генеральный директор OPPO Тони Чен.



В этом году OPPO сделали ряд прорывов в передовых технологиях, таких как 5G, искусственный интеллект, обработка изображений и сверхбыстрая зарядка VOOC, представив свои последние идеи и достижения в области потребительских технологий.

В августе OPPO представили технологию гибридного зума нового поколения, которая выводит стандарты качества изображения на более высокий уровень. Кроме того, была запущена новая серия сверхбыстрых зарядных устройств, представленная сверхбыстрой 125 Вт VOOC Flash Charge, что укрепило позиции OPPO как лидера отрасли в технологии быстрой зарядки.

OPPO также успешно развернули первые автономные сети 5G (SA) в Великобритании и предоставили первые в Европе услуги по разделению сетей 5G SA. Сейчас OPPO работают с более чем 50 глобальными операторами, продолжая ускорять крупномасштабную коммерциализацию 5G по всему миру.

Кроме того, компания получила две награды за первое место в категории AI на конференции по компьютерной визуальной обработки и распознавания образов, CVPR 2020, и создала отдел исследований интеллектуального восприятия и взаимодействия для изучения передовых технологий искусственного интеллекта.



Стремясь стать интегрированной технологической компанией, OPPO достигли значительного развития, чтобы удовлетворять потребности своих пользователей в самых разнообразных контекстах. С созданием бизнес-подразделения интеллектуальных мобильных устройств OPPO выпустили различные продукты IoT, включая наушники, умные часы и 5G CPE роутер. OPPO стремятся не только покорить рынок смартфонов, но и создать новую интеллектуальную экосистему.

OPPO разработали и внедрили важные технологии в области оборудования, программного обеспечения и интернет-услуг. OPPO — это бренд, ориентированный на потребителя. Именно поэтому, свою последнюю версию оболочки ColorOS, компания разработала, учитывая потребности людей с недостатками зрения, слуха и другими физическими потребностями. Этого удалось достичь благодаря оптимизации безбарьерных функций, таких как TalkBack, flash on-call и Accessibility Menu — меню быстрого доступа. Сейчас количество ежемесячных активных пользователей (MAU) ColorOS составляет более 370 000 000 людей по всему миру.

В течение многих лет OPPO придерживаются своей основной ценности — делать технологии более понятными, доступными и персонализированными. Руководствуясь этим видением, OPPO надеются на тесное сотрудничество с партнерами, а также с ведущими операторами и розничными торговыми сетями. Такие коллаборации позволят в будущем предлагать глобальным пользователям больше ориентированных на людей проектов и продуктов. Основатель и генеральный директор OPPO Тони Чен заявил: «Технологии должны не только улучшать нашу жизнь, но и делать мир ближе к людям. Это стало первым принципом и обязательствам OPPO, когда компания только начинала свой путь. В долгосрочной перспективе OPPO вместе с друзьями будут постоянно улучшать технологический опыт потребителей по всему миру, и как результат — создавать открытую интеллектуальную экосистему».