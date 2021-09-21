17-летие OPPO: интересные факты о глобальном путешествии бренда

21 сентября 2021, 10:45

За 17 лет с момента основания OPPO мы посетили более 50 стран и регионов и представили широкий спектр интеллектуальных устройств потребителям во всем мире.

Пока OPPO делает очередные шаги в своем развитии, мы поделимся некоторыми интересными историями и фактами, чтобы вы узнали о нас еще больше.



Китай

В 2008 году OPPO A103, мобильный телефон с уникальным дизайном задней панели, широко известный как Smiley Face, дебютировал на китайском рынке и стал бестселлером, превысив миллионный показатель проданных единиц в год. Креативный дизайн добавил немного «человечности», чтобы пользователи ощутили близость с обычно холодными и неживыми технологическими гаджетами. Следуя девизу «Технологии для человечества, доброта для всего мира», OPPO надеется, что каждый пользователь почувствует доброту и заботу технологий благодаря продуктам и услугам, которые предоставляет бренд.

Регион Азии и Тихого океана

Эта правдивая история произошла в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Солдат из Филиппин попал в засаду во время патрулирования. Чудом пулю остановил находившийся в кармане смартфон OPPO Reno4, поэтому солдат вышел из перестрелки невредимым. А у OPPO Reno4, который принял пулю вместо своего владельца, лишь треснул экран и повредился аккумулятор. После ремонта смартфон снова работает как новый.

Южная Азия

Локдауны во время пандемии COVID-19 были тяжелыми для всех. Чтобы поддержать пакистанских пользователей в трудные времена, компания OPPO провела музыкальный онлайн-фестиваль в партнерстве с четырьмя пакистанскими певцами: Билалом Саидом, Асимом Азхаром, Шамуном Исмаилом и Али Хамзой. Мероприятие длилось четыре дня, чтобы подбодрить людей и побудить их оставаться дома. OPPO хочет, чтобы каждый почувствовал тепло, создаваемое дуэтом технологий и музыки.

Индия

Каждые 3 секунды на суперзаводе OРРО Greater Noida в Индии выпускается один смартфон OPPO. Здесь материалы проходят ряд производственных процессов и более 150 тестов на качество. Суперзавод OРРО Greater Noida ежемесячно производит миллионы мобильных устройств, демонстрируя неуклонную приверженность Индии и успешный пример товаров, сделанных в Индии для всего мира.

Ближний Восток и Африка

Как это — зажечь самое высокое здание мира? Спросите у OPPO! Однажды мы превратили 828-метровый Бурдж-Халифа в великолепный зеленый билборд, устроив впечатляющее световое шоу в честь презентации OPPO Reno2 и продемонстрировав удивительные возможности смартфона.

Япония

Правда же Reno и Rino созвучны? Выводя новый OPPO Reno3 A на японский рынок, компания OPPO пригласила местную знаменитость по имени Rino — Сашихару Рино — стать бренд-амбассадором серии Reno.

Западная Европа

Компания OPPO официально вышла на европейский рынок со смартфоном OPPO Find X, представляющим собой идеальное сочетание технологий и искусства. Модель явили миру в стеклянных пирамидах Лувра во Франции. Знаковая всплывающая камера с двойной структурой перископа, тонкий корпус и высокое соотношение экрана и корпуса поразили всех, включая Мону Лизу.

Центральная и Восточная Европа

Турецкая фабрика стала десятой остановкой на мировом производственном пути OPPO. С ней связана новая глава глобального путешествия бренда. Фабрика была построена за четыре месяца и единственная на местном рынке получила сертификат CKD (Completely Knocked Down). Кроме того, она получила полную квалификацию производственной линии и разрешение на применение высокоавтоматизированной технологии монтажа на поверхности (Surface Mount Technology). С тех пор мобильные телефоны Made in Turkey не только удовлетворяют потребности местных пользователей, но и представлены во всем мире.



Латинская Америка

В 2020 году бренд OPPO сделал еще одну остановку в своем глобальном путешествии, закрепившись в Латинской Америке. Всего за пять кварталов он вышел на рынки Мексики, Чили и Колумбии. А также вошел в топ-5 брендов Латинской Америки, о чем свидетельствует ежегодный рост на этом рынке на 7004%.

За последние 17 лет компания OPPO оставила след во всем мире. В дальнейшем OPPO продолжит расширять технологические разработки, внедрять инновации и обеспечивать высококачественными технологическими продуктами, сервисами и улучшенным опытом еще больше пользователей и партнеров.