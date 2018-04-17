Новый планшет Sigma mobile X-style Tab A103

17 апреля 2018, 11:15

Мощная аккумуляторная батарея емкостью 9000 мАч обеспечивает чрезвычайную автономность планшета X-style Tab A103. Просмотр любимых фильмов ироликов YouTube в режиме нон-стоп.X-style Tab A103 работает в высокоскоростных 3G-сетях! Планшет поддерживает также голосовую связь стандарта GSM, то есть выполняет функции обычного телефона. Поддержку работы этих стандартов обеспечивают два слота под miniSIM-карты . За доступ к беспроводному интернету отвечает встроенный Wi-Fi модуль стандарта 802.11 b / g / n. Благодаря ему планшет можно использовать в качестве 3G-модема.Любителям путешествий пригодится встроенный GPS-модуль, обеспечивающий определение местоположения, который позволяет пользоваться различными навигационными программами.Планшет X-style Tab A103 работает на базе 4-ядерного процессора MediaTek МТ8321 с тактовой частотой 1,3 ГГц, что обеспечивает стабильную работу установленнях программ. Установленная операционная система Android 7.0 сертифицирована Google Mobile Services.Смотри с комфортом любимые фильмы, слушай музыку, читай книги - не ограничивай себя в удовольствиях.Планшет оснащен 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти для загрузки игр, приложений и хранения большого количества фото-, аудио- и видео файлов. Не хватает места для хранения - используй дополнительные карты памяти формата microSD до 32 ГБ. Для этого предусмотрен отдельный слот microSD.X-style Tab A103 оснащен цветным экраном диагональю 10,1'' с IPS-матрицей формата HD разрешением 1280х720 точек и с использованием технологии Multi-touch, которая обеспечивает легкое и удобное управление различными приложениями. Экран имеет достаточный запас яркости, хорошую контрастность и широкие углы обзора. Под транспортировочной пленкой на экран предусмотрительно установлена ​​защитная пленка, благодаря которой планшет полностью готов к старту.Основная камера на 5 МП с автофокусировкой пригодится в качестве фотоаппарата или видеокамеры, а фронтальную камеру на 2 МП удобно использовать для селфи или общения он-лайн в мессенджерах с друзями и близкими.Корпус X-style Tab A103 имеет классическую прямоугольную форму. Большую часть задней поверхности занимает металлическая панель, другие элементы корпуса выполнены из матового пластика. Внешние интерфейсные разъемы - microUSB (+ OTG) и 3,5 мм аудио – расположились на его верхней грани. Слоты для двух SIM-карт и microSD - карты находятся под пластиковой частью панели сверху. На левой боковой грани корпуса расположились клавиша питания и клавиша регулировки громкости.