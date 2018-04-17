17 апреля 2018, 11:15

Новый планшет Sigma mobile X-style Tab A103

Мощная  аккумуляторная  батарея  емкостью 9000 мАч обеспечивает  чрезвычайную автономность  планшета X-style Tab A103. Просмотр  любимых  фильмов  и роликов  YouTube  в режиме нон-стоп.

X-style Tab A103 работает  в  высокоскоростных 3G-сетях!  Планшет  поддерживает  также  голосовую  связь  стандарта GSM, то есть  выполняет  функции  обычного   телефона.  Поддержку  работы  этих стандартов  обеспечивают  два  слота  под  miniSIM-карты .  За доступ к беспроводному  интернету  отвечает  встроенный  Wi-Fi модуль  стандарта  802.11 b / g / n. Благодаря  ему планшет можно использовать в качестве 3G-модема.
Любителям  путешествий  пригодится  встроенный  GPS-модуль,  обеспечивающий  определение  местоположения,  который   позволяет  пользоваться  различными  навигационными программами.

Планшет X-style Tab A103 работает на базе 4-ядерного процессора  MediaTek  МТ8321 с тактовой частотой 1,3 ГГц, что обеспечивает  стабильную  работу  установленнях  программ.  Установленная операционная  система  Android 7.0 сертифицирована  Google  Mobile  Services.
Смотри с комфортом любимые  фильмы, слушай  музыку, читай книги - не ограничивай  себя в удовольствиях.
Планшет  оснащен  2 ГБ оперативной  и 16 ГБ  встроенной  памяти  для загрузки  игр, приложений  и хранения  большого  количества  фото-, аудио- и видео  файлов.  Не хватает  места  для хранения - используй  дополнительные  карты  памяти  формата  microSD до 32 ГБ. Для  этого  предусмотрен отдельный  слот  microSD.

X-style Tab A103 оснащен  цветным  экраном  диагональю  10,1'' с IPS-матрицей  формата  HD  разрешением  1280х720 точек  и с использованием  технологии  Multi-touch,  которая  обеспечивает  легкое и удобное  управление  различными  приложениями.  Экран  имеет достаточный  запас яркости,  хорошую  контрастность  и  широкие  углы  обзора.  Под транспортировочной  пленкой  на  экран  предусмотрительно  установлена  ​​защитная  пленка, благодаря  которой  планшет полностью  готов к старту.

Основная  камера на 5 МП с автофокусировкой  пригодится  в  качестве  фотоаппарата  или видеокамеры, а  фронтальную  камеру на 2 МП удобно использовать  для  селфи  или  общения он-лайн  в  мессенджерах  с  друзями  и близкими.

Корпус  X-style  Tab  A103  имеет  классическую  прямоугольную  форму.  Большую  часть  задней поверхности  занимает  металлическая  панель,  другие  элементы  корпуса  выполнены  из  матового  пластика.  Внешние  интерфейсные  разъемы - microUSB (+ OTG) и 3,5 мм аудио – расположились  на  его  верхней  грани.  Слоты  для двух SIM-карт и microSD - карты  находятся  под  пластиковой  частью  панели  сверху.  На  левой  боковой  грани  корпуса  расположились  клавиша  питания и клавиша  регулировки  громкости.
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