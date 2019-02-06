8-дюймовый планшет X-Style Tab A83 поступил в продажу по цене 3099 гривен

6 февраля 2019, 13:15

Sigma mobile выпустила на замену своей предыдущей модели новый 8-дюймовый планшет X-Style Tab A83.

Это компактный планшет для тех, кто прежде всего ценит мобильность и предпочитает держать свой любимый девайс всегда под рукой. Он как нельзя кстати подойдет на роль портативного помощника, позволяющего выполнять срочные и обыденные рабочие задачи максимально быстро и прямо в дороге.

Планшет обладает необходимым набором функций для автономной работы в дороге, на природе, в командировке. Словом, в те моменты, когда требуется длительная работа без подзарядки. Емкости батареи в 4000 мА*ч достаточно для непрерывного воспроизведения видео через Wi-Fi до 9 часов или до 8 часов чтения электронных книг, а в режиме ожидания планшет «живет» до 14 дней.

X-Style Tab A83 оснащен IPS-дисплеем с диагональю 8 дюймов с разрешением 1280х800 пикселей с поддержкой Multi-touch в 5 касаний и мощным 4-ядерным процессором MT8321 (Cortex-A7) c тактовой частотой 1,3 ГГц. Экран планшета покрыт стеклом, что делает его более прочным и устойчивым к механическим повреждениям. Резерва оперативной памяти в 2 ГБ и встроенной 16 ГБ вполне достаточно для быстрой и корректной работы с приложениями и играми. А контент большого объема можно хранить на карте памяти формата microSD до 32 ГБ благодаря предусмотренному отдельному слоту microSD.

Планшет работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Чистый Android и сертификация Google Mobile Services позволяют пользователям быть уверенными, что данная система и планшет были подготовлены нами в соответствии с рекомендациями Google.

X-Style Tab A83 можно использовать в роли навигатора, благодаря наличию GPS-модуля, а технология 3G - пользоваться не только голосовыми услугами мобильных операторов, а и мобильным интернетом. Для этого предусмотрен SIM-слот формата Micro SIM. Беспроводная связь осуществляется благодаря встроенным модулям Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0.

Планшет отлично справится с фотосъемкой при помощи тыловой 5-мегапиксельной камеры с фотовспышкой и фронтальной веб-камеры на 2 Мп.

Корпус планшета выполнен из комбинации металла и пластика, на торцах которого расположены внешние разъемы: micro- USB (OTG) для подключения зарядного блока и периферийных устройств (мышки, клавиатуры, флеш-накопителей и пр.) и разъем 3,5 мм для подключения наушников, а также присутствует отсек для SIM-карты и карты памяти microSD.

Примечательно, что используя переходник microUSB-OTG (входит в комплект поставки) можно не просто подключать дополнительные устройства, но также и заряжать другие девайсы: мобильные телефоны/смартфоны/планшеты и пр.

Планшет производится в двух цветовых вариантах: черном и черно-сером.

Первые уже поступили на рынок и доступны к покупке, вторые поступят в продажу к концу марта.

Габариты аппарата- 207*123*9 мм

Вес с аккумулятором - 360 г

Гарантия от Sigma mobile – 12 месяцев

Розничная цена X-Style Tab A83 - 3099 грн.