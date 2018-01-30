Sigma mobile X-style 31 Power - двухсимный стильный телефон с мощной батареей

30 января 2018, 9:15

Новый телефон Sigma mobile X-style 31 Power абсолютно соответствует критериям: стильность, функциональность, мощность, выносливость и качество.

А доступная цена делает его еще более привлекательным, учитывая ее соотношение к функциональным возможностям телефона.

Лаконичная обтекаемая форма и покрытие корпуса soft-touch обеспечивают приятное тактильное ощущение, когда телефон находится в руках.

Яркие цвета - глубокий синий, насыщенный красный, классический черный - позволяют выбрать именно тот вариант, который наиболее соответствует вкусу пользователей.

Телефон оснащен цветным дисплеем диагональю 2,8 дюйма с разрешением 240х320 точек на дюйм. Для удобства пользователей на клавишах набора имеются три варианта алфавитов: украинский, английский и русский.

При поддержке двух SIM-карт формата miniSIM телефон работает в мобильных сетях стандарта GSM, а для увеличения памяти предусмотрен слот для microSD-карточек объемом до 32 Гб. За беспроводную передачу файлов отвечает встроенный модуль Bluetooth 3.0.

Наличие телефонной книги на 500 контактов и органайзера, состоящего из будильника, калькулятора, аудио- и видеоплееров, диктофона, E-book - обеспечивает комфортное использование телефона в повседневной жизни. Светодиодный фонарик, который расположен на задней панели корпуса и выполняет функцию вспышки для 0,3 МП-камеры, включается долгим нажатием клавиши «0» на наборной панели.

Очень емкая батарея на 3100 мА*ч позволяет очень активно общаться в течение недели без подзарядки. Встроенная функция PowerBank позволит заряжать другие устройства, особенно в случаях, когда доступ к электрической сети ограничен или вообще отсутствует. Для этого на корпусе телефона отдельно предусмотрен полноценный USB разъем.



Новинка X-style 31 Power не останется без внимания тех пользователей, кто ценит качество, функциональность и доступность цены.

Рекомендованная розничная цена на момент старта продаж составляет 645 грн.