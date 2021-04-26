Создание устойчивой экосистемы: роль OPPO как ответственного мирового бренда

26 апреля 2021, 0:19

OPPO демонстрирует свой годовой вклад в устойчивое развитие окружающей среды и корпоративные подходы к сохранению экологии, применяемые в компании с 2004 года.

Достижения OPPO улучшают благосостояние всех: пользователей, сотрудников и общества в целом.



«С момента основания в 2004 году OPPO стремится улучшать благосостояние сотрудников, клиентов и партнеров, а также положительно влиять на окружающую среду и общество в целом. Все это время устойчивость окружающей среды была неотъемлемой частью нашей стратегии развития, побуждавшей нас внедрять инновации и предлагать пользователям лучшие продукты и услуги в сфере интернета опыта. Воплощая миссию бренда “Технологии для человечества, доброта для всего мира” и оставаясь верными философии BenFen, мы и в дальнейшем будем инвестировать в устойчивость. Делая это, мы также надеемся на сотрудничество с партнерами в этой сфере, которое позволит совместными усилиями строить лучшее будущее для людей во всем мире», — сказал Тони Чен, основатель и генеральный директор OPPO.

Достижения OPPO на пути к устойчивой окружающей среде удостоверены институтом TÜV Rheinland, который признал вклад бренда, опираясь на международные стандарты. Эта независимая проверка подтверждает достижения OPPO в циркулярной экономике, приоритет которой — использование стойких материалов и минимизация отходов. Сейчас OPPO применяет подход устойчивого производства на всех этапах, от разработки дизайна и выбора упаковки к модернизации оборудования и обработки материалов. Поэтому неудивительно, что TÜV Rheinland сертифицировал также управление ресурсами OPPO и зафиксировал уменьшение выбросов.

Считая себя гражданином мира с солидарной социальной ответственностью, OPPO сотрудничает с поставщиками, которые разделяют ценности устойчивой окружающей среды. Так, Кодекс поведения OPPO в отношении социальной ответственности запрещает поставщикам осуществлять незаконные или неэтичные действия, в частности монопольное поведение, подкуп и коррупцию.

Эти усилия обусловили ряд важных достижений в 2020 году.



В качестве вклада в экономику замкнутого цикла в 2020 году компания OPPO переработала в 13 раз больше продуктов, чем в 2019 году. Переработанный пластик составляет 35 % пластического материала, из которого сделаны элементы смартфонов. Общие отходы производства уменьшились на 42,7 %, а косвенные выбросы парниковых газов — на 20 %.



Что касается человеческого фактора, то благосостояние сотрудников OPPO всегда ставится на первый план. В 2020 году компания организовала более 670 тыс. часов образовательных сессий и учебных программ, чтобы помочь персоналу в планировании и развитии карьеры. Так же серьезно OPPO относится к благополучию миллионов пользователей, принимая меры для защиты конфиденциальности данных. Речь идет о добавлении ряда инновационных функций в операционную систему ColorOS 11, а также о соблюдении строгих стандартов конфиденциальности данных, таких как ISO (ISO/IEC 27001, 27018, 29151), TrustArc и ePrivacy.

Вследствие пандемии COVID-19 OPPO объединилась с мировым сообществом и мобилизовала ресурсы для оказания помощи и поддержки людям во всем мире. На Филиппинах компания сотрудничала с общественной организацией «Спаси детей», чтобы помочь студентам получить дистанционное образование, для чего пожертвовала 100 смартфонов OPPO A12e и 100 гарнитур Bluetooth Rock Space. В Таиланде OPPO подарила более 20 тыс. масок N 95 медицинским работникам больницы Сирирадж в Бангкоке и медицинские наборы для 13 больниц по всей стране.

Компания поддерживала общины и культуру во всем мире с помощью таких инициатив, как программа возобновления художественных проектов Renovators. В 2020 году OPPO запустила вторую программу Renovators, предоставив площадку для раскрытия творческого потенциала 3 тыс. студентов из 150 ведущих университетов мира.

Значительное длительное влияние на устойчивость окружающей среды требует стратегического мышления и самоотдачи. OPPO намерена продолжать собственные инициативы, способствующие устойчивому развитию, сотрудничая с отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить лучшее будущее для всех.