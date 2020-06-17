MMD представляет новый монитор Philips 272B1G

17 июня 2020, 11:15

Компания MMD представляет Philips 272B1G — новинку с разрешением Full HD, которая обеспечивает оптимальный комфорт, производительность и снижение воздействия на окружающую среду.

Новый ЖК-монитор диагональю 27 дюймов (68,6 см) — это усовершенствованная версия самого экологичного дисплея прошлого года, Philips 241B7QGJ, что превращает его в лучший выбор среди аналогов на данный момент. Устройство предлагает профессионалам, которые заботятся об экологии, полный набор инновационных инструментов для повышения рабочей производительности, безвредных для окружающей среды. Модель 272B1G не только обеспечивает ощутимую экономию энергии, но и гарантирует повышение продуктивности благодаря широкому спектру высокопроизводительных и интеллектуальных функций, включая технологию IPS, режим LowBlue и подставку Smart Ergo Base.



Новый монитор — лучший выбор для экологически ответственных профессионалов, которые ищут современные инструменты с блестящими характеристиками, отвечающие последним стандартам энергоэффективности, подтвержденным сертификацией Energy Star 8.0.

Монитор Philips 272B1G продолжает давнюю приверженность Philips устойчивому развитию и защите окружающей среды. Он разработан с целью оказывать минимальное воздействие на природу. В соответствии со стандартами RoHS , это экологичное устройство не содержит таких веществ, как свинец, ртуть, бромированные огнестойкие добавки (BFR) и поливинилхлорид (PVC). Кроме того, все пластмассовые детали корпуса, металлические детали каркаса и упаковочные материалы на 100% подлежат вторичной переработке.



Сочетающий новую энергоэффективную конструкцию с целым рядом энергосберегающих технологий, монитор Philips 272B1G — это образец современной устойчивой продуктивности.

Среди технологий, помогающих Philips 272B1G перейти в более высокий энергетический класс, обеспечивая при этом отличную производительность, — датчик PowerSensor, который обнаруживает отсутствие пользователя перед экраном с помощью безвредных инфракрасных сигналов и автоматически снижает яркость монитора, сокращая затраты на электроэнергию до 70%. Кроме того, устройство оснащено технологией LightSensor, которая регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении, и опцией нулевого энергопотребления, которая устраняет скрытое энергопотребление простым щелчком одного переключателя. Но и это ещё не всё! В Philips 272B1G используется новая технология светодиодной подсветки, которая поддерживает яркость и цвет на привычном уровне, используя значительно меньше энергии. Класс энергопотребления A++ дополнительно подчеркивает энергоэффективность модели.

Для полного комплекта Philips добавила переключатель нулевого энергопотребления. Одного щелчка этого переключателя (удобно расположенного в задней части дисплея) достаточно, чтобы монитор полностью отключился от сети переменного тока. Энергопотребление таким образом становится полностью нулевым, что еще больше сокращает выбросы углерода.



Philips 272B1G — представитель нового поколения передовых энергосберегающих рабочих инструментов, которые необходимы современным профессионалам, ответственно относящимся к окружающей среде. Сверхэнергоэффективная конструкция устройства действительно обеспечивает высокую производительность и продуктивность, новинка отвечает всем потребностям отрасли в эпоху перемен.

Монитор Philips 272B1G оснащен IPS матрицей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), что гарантирует яркость и чёткость изображения при просмотре практически под любым углом. Панель IPS, к тому же, всегда отличный выбор для профессионалов, которым нужна точность цветопередачи и стабильная яркость. При этом, технология Adaptive-Sync гарантирует безупречное качество видео.

Благодаря столь широкому набору функций, новый монитор не только обеспечивает высокую производительность, но и предлагает максимум возможностей. Профессиональные пользователи получат надежного и эффективного компаньона, поддержку во времена трансформаций, с которыми мы сейчас сталкиваемся.

Дополнительно, проблемой не станет и типичная утомляемость глаз, вызванная многочасовым пребыванием у компьютера. Монитор Philips 272B1G оснащен основными эргономическими функциями для максимального комфорта пользователя. Режим LowBlue и технология Flicker-free обеспечивают комфорт для глаз, а полностью регулируемая подставка Smart Ergo Base позволит разместить монитор в оптимальном положении для максимального удобства, помогая снизить физическую нагрузку в течение долгого рабочего дня.

Монитор Philips 272B1G появится в продаже в июне 2020 года по ориентировочной цене 6 999 гривен.