MMD представляет Philips 241B7QG - самый "зеленый" монитор в мире

15 января 2019, 9:45

Компания MMD анонсирует релиз Full HD модели Philips 241B7QGJ.

Этот 24-дюймовый (23,8”) ЖК-монитор станет новым эталоном среди «зеленых» устройств и мощным инструментом повышения производительности при сохранении окружающей среды для профессионалов, которые заботятся об экологии. Помимо ведущего в отрасли уровня энергоэффективности, полностью перерабатываемой упаковки и соответствия международным экологическим стандартам, Philips 241B7QGJ предлагает спектр высокопроизводительных и интеллектуальных эргономических функций. Среди них – технологии Full HD и IPS, SmartImage, SmartContrast и SmartResponse, стандарт USB 3.0, встроенные динамики и подставка SmartErgo. Такое сочетание обеспечивает максимальное удобство пользователя.



Монитор Philips 241B7QGJ поддерживает давнюю приверженность Philips к устойчивости и сохранению окружающей среды. Самый «зеленый» монитор из когда-либо созданных, он был разработан с целью оказывать минимальное воздействие на окружающую среду. Для Philips 241B7QGJ использовался легкий, на 85% вторично переработанный пластик. Монитор сертифицирован по стандарту TCO Edge и не содержит вредных веществ, таких как свинец, ртуть, галоген, ПВХ и бромированные антипирены. В дополнение, все пластмассовые и металлические детали корпуса, упаковочные материалы подлежат вторичной переработке на 100%. Таким образом, новый монитор Philips поддерживает циркулярную экономику, помогая ограничить глобальное потребление ресурсов и все связанные с этим выбросы при транспортировке. Организация Green Electric Council выдала устройству сертификат экологической маркировки EPEAT, свидетельствующий о его экологичной конструкции и производительности.



Профессионалы во всех отраслях нуждаются в эффективных технологиях, а Philips 241B7QGJ – это лучший инструмент, который предлагает качество и комфорт в дополнение к устойчивости. Разрешение Full HD и панель IPS обеспечивают исключительно четкое и резкое изображение, на которое можно смотреть практически под любым углом. Ультраузкая рамка позволяет легко создавать системы из нескольких мониторов, а такие инновации, как SmartImage, SmartContrast и SmartResponse, гарантируют оптимальное качество изображения и видео в любое время. Поскольку долгие часы работы за компьютером часто приводят к усталости, Philips 241B7QGJ оснащен эффективными решениями для максимального комфорта пользователя. Они включают антибликовую поверхность дисплея, а также режим LowBlue и технологию Flicker-free для лучшего качества изображения. Полностью регулируемая подставка SmartErgo и крепление VESA дадут пользователю возможность выбрать удобное расположение устройства.



Энергоэффективность лежит в основе сокращения углеродного следа, и в этой области Philips 241B7QGJ на голову выше аналогов. Оснащенный множеством энергосберегающих технологий, монитор обеспечивает существенное снижение энергопотребления, что положительно сказывается и на состоянии окружающей среды, и на кошельках пользователей. Среди высокопроизводительных технологий, которые снижают энергопотребление – PowerSensor. С помощью безопасных инфракрасных сигналов технология определяет момент, когда пользователь отходит от монитора, и автоматически снижает яркость. Одно только это новшество обеспечивает экономию энергии до 80%. Но это еще не все: Philips 241B7QGJ также оснащен обновленной подсветкой с низким энергопотреблением и оптимальной яркостью, технологией LightSensor, которая анализирует освещение в помещении и автоматически регулирует яркость экрана, а также «нулевым» выключателем, который устраняет скрытое потребление энергии, что не редкость у обычных мониторов, даже если они выключены. Потребление энергии, измеренное по стандарту EnergyStar 7.0, составляет 11 Вт, а класс энергопотребления A++ еще больше подчеркивает беспрецедентную энергоэффективность Philips 241B7QGJ.

«Philips стремится предложить пользователям высокопроизводительные технологии, сочетающие инновации и устойчивость. Philips 241B7QGJ – идеальный выбор для профессионалов, которые стремятся повысить производительность ответственным и экологичным способом», - отмечает Стефан Соммер, директор MMD по маркетингу и управлению бизнесом в Европе.

Продажи монитора Philips 241B7QGJ начнутся в январе 2019 года по рекомендованной розничной цене EUR229.