OPPO присоединяется к LF AI & Data Foundation для создания устойчивой экосистемы

7 июля 2021, 12:45

OPPO официально присоединяется к LF AI & Data Foundation как главный член правления. OPPO и другие ведущие члены организации внесут свой вклад в ускорение инноваций и внедрения АІ технологий, продвигая мощные АI сообщества.

В состав LF AI & Data Foundation, основанного Linux Foundation в марте 2018 года, входят 49 членов из разных областей. Миссия организации заключается в создании и поддержке открытого сообщества AI и данных, а также стимулировании инноваций с открытым кодом в доменах, включая AI, ML и данные.

Таким образом Фонд обеспечивает сотрудничество и создает новые возможности для всех членов сообщества.

Руководствуясь миссией «Технология для человечества, доброта к миру», OPPO стремится создать открытую экосистему, где разработчики и партнеры дополняют друг друга в эпоху Internet of Experience (Интернет опыта). Именно это помогает привлекать таких партнеров-единомышленников, как LF AI & Data Foundation. На протяжении многих лет OPPO постоянно инвестирует в АI и технологии обработки данных. Система искусственного интеллекта и обработки данных OPPO обеспечивает лучшие услуги для пользователей и разработчиков по всему миру. Этого удается достичь благодаря исследованиям и разработкам в основных технологиях, как например, разговорный АI, машинное обучение, персонализированные алгоритмы рекомендаций, облачные сервисы и услуги передачи данных, а также безопасность и конфиденциальность. Присоединившись к LF AI & Data Foundation, опытные технологи OPPO Лиам Чжэн и доктор Цзя Чимин будут выполнять функции представителя правления и представителя технического консультативного совета соответственно, тесно сотрудничая с другими членами LF AI & Data Foundation. Таким образом экспреты из OPPO стремятся найти лучшие практики использования инструментов с открытым кодом.

«Мы рады приветствовать OPPO в качестве главного члена нашего правления. Они будут иметь право голоса во всех наших комиссиях на уровне Фонда, — сказал доктор Ибрагим Хаддад, исполнительный директор LF AI & Data Foundation. — Мы поддерживаем разработку с открытым кодом и создание устойчивой экосистемы, которая делает интеграцию с открытым кодом АI и технологиями обработки данных одновременно проще и надежнее. OPPO осознает важность этих усилий и старательно работает над внедрением здоровой экосистемы. Мы в восторге от стратегического шага компании OPPO, которая присоединилась к нам на высоком уровне членства, чтобы стимулировать инновации в комьюнити и поддерживать наши технические проекты».

OPPO ценит открытость и сотрудничество, что способствует инновациям и технологическому прогрессу для всех. В июне 2020 компания OPPO стала первым платиновым членом OpenChain — зонтичного проекта Linux Foundation. Как результат, бренд ОPPО первым на материковой части Китая присоединился к построению глобальной экосистемы с открытым кодом путем разработки соответствующих стандартов ISO. Во время OPPO ODC 2020 команда ColorOS продемонстрировала семь механизмов влияния на возможности системного уровня для разработчиков и партнеров, благодаря которым можно создать открытую и общую экосистему, таким образом улучшая взаимодействие с пользователями. В марте 2021 OPPO Breeno стал первым голосовым помощником для смартфонов на материковом Китае, который охватывает более ста миллионов активных пользователей ежемесячно. В июне этого года команда OPPO Breeno совместно с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами выпустила самый полный набор данных о разговорном АІ в Китае, создав надежную базу данных для управления исследованиями в этой области.



Стремясь стать экосистемной компанией, OPPO планирует исследовать открытую и интегрированную экосистему и приносить пользу каждому человеку. Помогая пользователям брать от жизни максимум, ОРРО также старается обеспечить совершенно новый интеллектуальный опыт.

В будущем OPPO продолжит налаживать более глубокие отношения с мировым комьюнити с открытым кодом для устойчивого развития и массового внедрения передовых технологий.