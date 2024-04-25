OPPO представила AI-інновації на конференції Google Cloud Next '24

25 апреля 2024, 12:45

На конференції Google Cloud Next '24 дебютували численні AI-інновації від OPPO, а також спільне оголошення з OnePlus про використання потужних моделей Gemini від Google.



"Генеративний AI знаменує собою важливу віху в еволюції штучного інтелекту. Він забезпечує більшу креативність, нові можливості, розширену технічну масштабованість і значно підвищену ефективність. Ці фактори надають нам впевненості, коли ми вступаємо в нову еру AI-телефонів", - заявила Ніколь Чжан (Nicole Zhang), генеральний директор з продуктів штучного інтелекту в OPPO та OnePlus. "Наша тісна співпраця з Google Cloud та можливості відкритої платформи Google Cloud мають величезне значення для просування OPPO на ринку телефонів зі штучним інтелектом".

В якості ключового кроку у досягненні місії відкриття нової ери AI-телефонів, OPPO та OnePlus інтегрують моделі Gemini від Google. Ця інтеграція дасть можливість різним лінійкам продуктів OPPO та OnePlus зазнати значних оновлень та еволюції у використанні штучного інтелекту, тим самим змінюючи спосіб взаємодії користувачів зі своїми смартфонами по всьому світу.



OPPO та OnePlus спільно оголосили про свої наміри представити низку інноваційних функцій, що використовують передові можливості моделей Google Gemini протягом 2024 року. Ці зусилля спрямовані на створення найбільш вражаючого досвіду використання мобільного AI, що дасть змогу ширшому колу користувачів без особливих зусиль скористатися новими можливостями AI-телефонів.



Технологічна революція, спричинена генеративним штучним інтелектом, відкрила безмежні можливості для мобільної індустрії. OPPO співпрацює з глобальними партнерами, щоб переосмислити поняття AI-телефонів.



На конференції Google Cloud Next '24 компанія OPPO поділилася думками про AI-телефони зі світовими інноваторами в галузі штучного інтелекту. OPPO вважає, що телефони зі штучним інтелектом повинні володіти чотирма основними можливостями: ефективними обчисленнями, сприйняттям реального світу, самонавчанням і креативністю. Завдяки технології штучного інтелекту смартфони отримають нові перцептивні, інтерактивні та інтелектуальні можливості, що змінять мобільний досвід.



Під час конференції OPPO також обговорила свої комплексні міркування щодо повної трансформації та реструктуризації екосистеми телефонів зі штучним інтелектом, спрямовані на посилення своєї присутності в апаратних платформах, інтелектуальних системах та розвитку екосистеми.



Відкрийте для більшої кількості користувачів у всьому світі безмежне захоплення від використання телефонів зі штучним інтелектом



Під час заходу OPPO оголосила, що понад десять мільйонів користувачів вже можуть користуватися функціями генеративного AI на своїх пристроях, таких як OPPO Find X7 Series і OnePlus 12.



У 2024 році OPPO і OnePlus продовжать впроваджувати функції штучного інтелекту по всьому світу, включаючи високо оцінену OPPO AI Eraser.



OPPO AI Eraser дозволяє користувачам без особливих зусиль ідентифікувати та видаляти об'єкти, плавно заповнюючи фон майже без слідів постобробки.



За цим винятковим досвідом стоїть власна потужна AI-технологія розпізнавання та заповнення зображень OPPO. Наразі OPPO AI Eraser може розпізнавати понад 120 категорій об'єктів, включаючи людей, домашніх тварин, телефони, квіти, дерева та будівлі. Щоб досягти оптимальних результатів генерації, OPPO тренувала свою модель, використовуючи мільярдні набори даних на основі провідної в галузі моделі Diffusion, що в кінцевому підсумку дозволило досягти найкращої в галузі продуктивності AI Eraser.



OPPO та OnePlus активно співпрацюють з Google, щоб інтегрувати хмарні AI-продукти в більшу кількість мобільних пристроїв. Це потужне партнерство забезпечить смартфони OPPO та OnePlus ще більш досконалими можливостями штучного інтелекту в майбутньому, що зробить можливими такі функції, як анотації новин, організація аудіоконтенту в режимі реального часу та створення креативного контенту для соціальних мереж.

Штучний інтелект глибоко вкорінений у ДНК розробки продуктів OPPO та OnePlus. За останні кілька років OPPO використовувала свої можливості інтеграції в програмне забезпечення, апаратне забезпечення, чіпсет і операційну систему, щоб створити провідну в галузі продуктивність мобільних пристроїв для обробки зображень. Її досягнення в області обчислювальної фотографії були широко визнані користувачами по всьому світу.Тим часом OPPO використовує свої потужні можливості штучного інтелекту, щоб досягти максимальної оптимізації продуктивності. У поєднанні з революційними технологіями, такими як Trinity Engine, OPPO забезпечує користувачам найшвидшу та найплавнішу роботу.Раніше цього року OPPO створила свій AI-центр, який об'єднав ресурси, пов'язані з дослідженнями і розробкою AI, щоб систематично розширювати свої можливості в галузі штучного інтелекту, зосередившись на створенні AI-телефонів.Протягом наступних 3-5 років OPPO і OnePlus продовжать розробку понад 100 нових функцій на основі технології генеративного штучного інтелекту для користувачів по всьому світу і будуть продовжувати співпрацювати з глобальними партнерами, щоб створити дійсно революційний досвід роботи з телефонами зі штучним інтелектом.