OPPO демонструє проривний генеративний ШІ на Google I/O Connect China 2024

6 сентября 2024, 10:21

Після конференції Google Cloud Next '24 провідний світовий бренд смарт-пристроїв OPPO виступив сьогодні на конференції Google I/O Connect China.

Кай Танг, президент відділу розробки програмного забезпечення OPPO, поділився інформацією про те, як технологія генеративного ШІ стимулює інновації в індустрії смартфонів, а також представив стратегію телефонів зі штучним інтелектом OPPO, продемонструвавши різні високопродуктивні функції ШІ, інтегровані з моделями Google Gemini.

"Як революційна технологія, генеративний ШІ трансформує мобільну індустрію, - заявив Кай Танг. "OPPO прагне зробити телефони зі штучним інтелектом доступними для всіх. Ми будемо зберігати відкритість і тісно співпрацювати з такими гігантами індустрії, як Google, щоб забезпечити найкращий досвід користування телефонами зі штучним інтелектом для наших користувачів".Як світовий лідер у галузі штучного інтелекту, Google знаходиться на передовій розробки та застосування технологій штучного інтелекту в різних сферах. Використовуючи власні можливості штучного інтелекту разом з моделлю Google Gemini, OPPO представила на світовому ринку низку інноваційних функцій штучного інтелекту, перетворюючи смартфони на потужні інструменти продуктивності. Ключові функції включають в себе:- AI Recording Summary: підтримує розпізнавання голосу кількох спікерів, автоматично визначаючи та витягуючи ключову інформацію, щоб скоротити тривалі наради до стислих записів. Це допомагає користувачам швидко схоплювати ключові моменти, перетворюючи ручну роботу на процеси, керовані штучним інтелектом, що значно підвищує ефективність роботи.- AI Toolbox: Інтегрує три основні функції - AI Summary, AI Writer і AI Speak. Ці інструменти допомагають ефективно читати, легко створювати контент і звільняють руки та очі користувачів. Вбудовані в розумну бічну панель ColorOS, вони легко доступні для безперебійної та ефективної роботи в будь-який час.Ці високопродуктивні функції штучного інтелекту були реалізовані в новій ColorOS 14 і доступні в серії OPPO Reno12. Завдяки тісній співпраці з такими партнерами, як Google, OPPO активно популяризує телефони зі штучним інтелектом, дозволяючи більшій кількості людей відчути ефективність і зручність штучного інтелекту.

З постійним розвитком ринку смартфонів технологія штучного інтелекту стала основним рушієм інновацій у галузі. На початку 2024 року OPPO випустила перший телефон зі штучним інтелектом - Find X7. У червні OPPO офіційно оголосила про намір зробити телефони зі штучним інтелектом доступними для всіх, ставши першою компанією в галузі, яка впровадила генеративний ШІ в усі лінійки смартфонів. До кінця цього року OPPO планує оснастити близько 50 мільйонів пристроїв функціями генеративного ШІ, включаючи флагманську серію Find X, що повертається на світовий ринок.OPPO вважає, що телефони зі штучним інтелектом матимуть чотири ключові характеристики: ефективні обчислення, здатність до сприйняття реального світу, здатність до самонавчання та творчий потенціал. Крім того, інтелектуальна операційна система підтримуватиме мультимодальну взаємодію та гнучкіше пропонуватиме сторонні сервіси. Це призведе до повної трансформації та реструктуризації екосистеми телефонів зі штучним інтелектом, що постійно покращуватиме користувацький досвід.З розвитком технології ШІ OPPO використовуватиме генеративний ШІ для підвищення продуктивності та креативності, забезпечуючи оптимальний досвід користування телефонами зі штучним інтелектом. Компанія продовжить співпрацювати з провідними партнерами галузі, такими як Google, поєднуючи інновації та співпрацю, щоб привести галузь до нової ери телефонів зі штучним інтелектом.