OPPO представляет новую MagVOOC серию и другие технологии на Smart China Expo

28 августа 2021, 11:45

Ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств OPPO принял участие в выставке Smart China Expo 2021, которая проходит в китайском городе Чунцин с 23 по 26 августа.

Тема нынешней экспозиции — «Умные технологии: расширение возможностей экономики и обогащение жизни». Компания ОРРО продемонстрировала новую серию быстрой зарядки OPPO MagVOOC, технологию подключения в автомобилях и другие разработки.

«ОPPO неуклонно придерживается стратегии освоения интернета вещей и более широкой сферы, связанной с интернетом опыта, чтобы увеличить возможности пользователей в различных сценариях, — сказал Генри Дуан, Vice President and President of Smartphone Product в ОРРО. — Мы делаем для этого все возможное. Поэтому предложили новую технологию магнитной зарядки и подключения в автомобилях, чтобы улучшить пользовательский опыт в каждом аспекте».Удобная беспроводная и магнитная зарядка MagVOOCУ нее есть беспроводной блок питания, который с помощью магнитной системы выравнивания обеспечивает точную настройку между смартфоном и зарядным устройством. А еще — ультратонкое зарядное устройство. Благодаря такой конструкции оба гаджета легко переносить. Подставка для беспроводной зарядки MagVOOC помогает пользователям сэкономить до 60% времени по сравнению с обычной проводной зарядкой.OPPO представила также свои последние достижения в разработке возможного взаимодействия смартфонов и автомобилей, такие как цифровой ключ от автомобиля, дистанционное управление автомобилем на смартфоне OPPO Find X3 и на смарт часах OPPO Watch 2, а также быструю автомобильную зарядку.

Цифровой автомобильный ключ позволяет с помощью смартфонов OPPO разблокировать авто через Bluetooth. Мобильная сеть для этого не требуется, что очень удобно для ежедневного использования.

Дистанционное управление автомобилем на смартфоне OPPO Find X3 или на смарт часах OPPO Watch 2 позволяет включать кондиционер через приложение. А еще помогает владельцам найти свой автомобиль, подавая звуковой сигнал на расстоянии.

Кроме того, поклонники OPPO могут воспользоваться усовершенствованной автомобильной зарядкой, которая поддерживает 65 Вт зарядку OPPO VOOC USB Flash Charge и беспроводную 40 Вт зарядку OPPO VOOC Flash Charge во время движения.

Компания OPPO всегда открыта для сотрудничества и готова исследовать новые возможности. Она наладила партнерские отношения со многими ведущими автомобильными брендами, такими как NIO, BYD Auto и Geely.

Со временем смартфоны станут центром управления нашими транспортными средствами. Экосистема, объединяющая смартфон и автомобиль, будет использовать все больше новейших технологий. Автомобильный опыт станет более интегрированным.

С тех пор как OPPO заинтересовалась интернетом опыта, ее достижения охватывают разработку AR Glass 2021 (очки дополненной реальности — 2021) и других устройств для умного дома, объединяемых с помощью технологии UWB.



У OPPO AR Glass 2021 раздельная конструкция, что делает очки легче. Поэтому носить их длительное время стало удобнее. Кроме того, OPPO AR Glass 2021 оснащены оптическим решением Birdbath и предлагают клиентам впечатления как в кинотеатре.

Осваивая новые просторы интернета вещей, OPPO приближается к реализации своего видения интернета опыта и созданию мира с улучшенными связями между людьми и устройствами.