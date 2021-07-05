Oppo выпустит бюджетный смартфон A37 (2021) с процессором Helio G35

5 июля 2021, 14:15

Китайская компания Oppo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, готовит к выпуску очередную доступную модель: аппарат, как сообщают сетевые источники, поступит в продажу под именем A37 (2021).

Сообщается, что в основу новинки ляжет смартфон Oppo A16, показанный на втором изображении. Поэтому характеристики устройств окажутся очень близкими.



В частности, говорится об использовании процессора MediaTek Helio G35. Он объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE.



Модель Oppo A37 (2021) будет наделена экраном с небольшим вырезом в верхней части под одинарную камеру. Вероятнее всего, разработчик применит панель формата HD+.



Смартфону приписывают наличие тройной тыльной камеры, бокового сканера отпечатков пальцев, а также аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч (возможно, с 10-ваттной подзарядкой).

По оценкам Gartner, в первом квартале текущего года Oppo занимала пятое место в рейтинге ведущих мировых поставщиков смартфонов. Доля компании составила 10,2 % в штучном выражении против 8,0 % годом ранее.

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