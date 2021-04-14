Вышел доступный смартфон OPPO A35 с тройной камерой и процессором Helio P35

14 апреля 2021, 9:45

Китайская компания OPPO анонсировала недорогой смартфон A35, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему ColorOS 7.2 на основе Android 11.



Новинка оборудована дисплеем размером 6,52 дюйма по диагонали. Применена панель формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и частотой обновления 60 Гц. Яркость составляет 480 кд/м2, контрастность — 1500:1.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор Helio P35. Чип содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Обеспечивается возможность работы в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE.



В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 13-мегапиксельный датчик, а также два сенсора на 2 млн пикселей.



Смартфон несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч.