OPPO готовит "середнячок" на MediaTek Helio P35 - TENAA

28 января 2019, 12:45

На официальном сайте регулятора TENAA (Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования) появилась информация о двух версиях нового смартфона OPPO.



Грядущая новинка фигурирует под кодовыми именами PCDM00 и PCDT00.

Судя по иллюстрациям на сайте регулятора, эти модификации будут различаться между собой как минимум цветовым исполнением. В плане характеристик никаких отличий не будет.В качестве аппаратной платформы 8-ядерный процессор на 2,3 ГГц. Пока точных данных о том, что это будет за система, нет, однако эксперты говорят, что это будет MediaTek Helio P35. Графика IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.Диагональ экрана – 6,2 дюйма, а его разрешение – 720х1520 точек.Фронтальная камера – 16Мп; основная получилась двойной – 13Мп и 2Мп. Кроме того, здесь сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4100 мАч. Программная платформа – Android 8.1Точная дата анонса пока не называется. Ориентировочная стоимость на данный момент также не известна.