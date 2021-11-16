Vivo представила бюджетный смартфон Y15A с процессором MediaTek Helio P35

16 ноября 2021, 9:15

На прошлой неделе китайская компания Vivo анонсировала смартфон Y15s — ультрабюджетное устройство c чипом MediaTek Helio P35, работающее под управлением Android 11 Go Edition.

Теперь Vivo выпустила более продвинутую версию смартфона под названием Y15A. Главным отличием новинки от Y15s является полноценная версия операционной системы.



Как и Vivo Y15s, новый Y15A построен на базе процессора MediaTek Helio P35. Тем не менее, в новинке чипсет работает в связке с 4 Гбайт оперативной памяти, тогда как Y15s предлагает пользователям 3 Гбайт ОЗУ. Ёмкость накопителя также увеличилась, и составляет не 32, а 64 Гбайт. Новинка работает под управлением полноценной Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. Свежий смартфон оснащается такой же 6,51-дюймовой ЖК-матрицей с разрешением HD+, что и Y15s. Остальные параметры устройств также совпадают.



Vivo Y15A оборудован двойной основной камерой, которая совмещает 13- и 2-Мп сенсоры. Фронтальный модуль имеет разрешение 8 Мп. Смартфон заряжается через устаревший microUSB, а мощность зарядки не превышает 10 Вт. Зато устройство может похвастаться 5000-мА·ч аккумулятором, который способен обеспечить хорошую автономность. Имеется у новинки и дактилоскопический сканер, расположенный на боковой грани.

Vivo Y15A доступен в голубом и зелёном цветах. Стоимость смартфона составляет $159.

(С) 3dnews.