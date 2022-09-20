vivo знижує ціни на дві актуальні моделі

20 сентября 2022, 13:45

з 19 по 30 вересня vivo Україна знижує ціни на бюджетні моделі Y-серії - vivo Y15s та Y31.



vivo Y15s оснащений 6.51-дюймовим дисплеєм з LCD-матрицею та роздільною здатністю HD+. vivo Y15s працює на процесорі MediaTek Helio P35. Чіп працює в парі з 3 ГБ ОЗУ та 32 ГБ ПЗУ. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг. Апарат отримав бічний сканер відбитків пальців та три камери: одинарну фронтальну на 8 МП та подвійну основну на 13 МП + 2 МП. Ціна складе 4999 грн, замість 5699 грн.

Молодіжний смартфон vivo Y31 на 64 ГБ вбудованої пам’яті з потрійною AI-камерою, 18 Вт швидкою зарядкою FlashCharge і 5000 мА · год акумулятором доступний за ціною 7 799 грн (замість 8 299 грн) в магазинах офіційних партнерів vivo. Версія на 128 ГБ пам’яті – 7 999 грн (замість 8 999 грн).Смартфони зі знижками доступні у магазинах партнерів Алло, Фокстрот, ТТТ, Ringoo, Rozetka, Brain, Kібернетики, Майфон, KTC та Жжук.