Знижки від vivo на чорну п’ятницю

22 ноября 2022, 18:45

з 22 по 30 листопада vivo Україна знижує ціни на моделі Y та V-серії - vivo Y21, vivo Y33s та vivo V21.

vivo Y21 оснащений 6.51-дюймовим дисплеєм з LCD-матрицею та роздільною здатністю HD+. vivo Y21 працює на процесорі MediaTek Helio P35. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг. Апарат отримав вбудований сканер відбитків пальців та три камери: одинарну фронтальну на 8 МП та подвійну основну на 13 МП + 2 МП. Ціна складе 5999 грн, замість 6999 грн.

Молодіжний смартфон vivo Y33s на 128 ГБ вбудованої пам’яті з потрійною AI-камерою, 18 Вт швидкою зарядкою FlashCharge і 5000 мАг акумулятором доступний за ціною 7 999 грн (замість 8 499 грн).

vivo V21, який запам’ятався приємним дизайном, працює на процесорі MTK Dimensity 800U, має подвійне підсвічування для селфі та достатньо потужний акумулятор на 4000 мАг. Смартфон буде доступним за 12999 грн замість 14999 грн.

Смартфони зі знижками доступні у магазинах партнерів vivo: Алло, Фокстрот, ТТТ, Ringoo, Rozetka, Brain, Kібернетики, Майфон, KTC та Жжук.