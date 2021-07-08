vivo V21 со скидкой в 4000 гривен

8 июля 2021, 9:15

Компания vivo начинает продажи в Украине новых официальных смартфонов чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО 2020.



Стильные модели V21 и V21e с 44 Мп селфи-камерой, оптической стабилизацией и 64 Мп ночной камерой для качественной фото и видеосъемки поступят в продажу 9 июля по сниженной цене 12 999 грн и 8 999 грн соответственно. С 18.09 цена составит 13 999 грн и 9 999 грн. А 8 июля, всего один день, с 10:00 до 19:00 можно заказать V21 со скидкой 4000 грн – за 9 999 грн (вместо 13 999 грн) на сайтах партнеров Rozetka, Алло, Фокстрот, Comfy, Эльдорадо, Территория Твоей Техники.

С помощью 44 Мп селфи-камеры смартфонов серии V21 можно сохранить каждую деталь самых счастливых моментов в первозданном виде. Наслаждайтесь великолепными селфи, которые остаются чёткими даже при увеличении.



Фронтальная камера смартфона V21 оснащена двойной подсветкой для селфи , которая призвана сделать снимки ещё лучше даже при недостаточном освещении.



Благодаря новому алгоритму ночной портретной съёмки при поддержке искусственного интеллекта ночной режим для селфи и покадровое шумоподавление обеспечивают контрастность и детализацию изображения, передавая все черты на ночном фоне.

Технология оптической стабилизации изображения компенсирует дрожание камеры, что обеспечивает возможность съёмки с длинной выдержкой. Это позволяет получать более чёткие снимки даже в условиях низкой освещенности.



Благодаря функции автофокуса в смартфонах серии V21 вы всегда будете в центре внимания — на любом кадре, с любого расстояния. Селфи-камера с автофокусом способна фокусироваться в диапазоне от 15 см до бесконечности, что позволяет получать селфи высокой чёткости вне зависимости от расстояния. Технология позволяет сфокусироваться на глазах и отслеживать их движение, удерживая лицо человека ровно в фокусе кадра.



Технологии оптической и электронной стабилизации изображения (OIS и EIS) на смартфонах серии V21 помогут при съёмке высококачественных видеороликов. Вы можете разговаривать и снимать на ходу — мы позаботимся о стабильности изображения.



64 Мп основная камера смартфонов серии V21 точно передаёт каждый момент вашей жизни на снимках высокой чёткости. Как и селфи-камера, она оснащена оптической стабилизацией изображения и функцией автофокусировки, что обеспечивает чёткость в дневное и ночное время, на близком и дальнем расстоянии. Две дополнительные камеры — 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп макрокамера — обеспечивают ещё больше возможностей для мобильной фотосъёмки.

Благодаря высокой частоте обновления 90 Гц дисплей отличается абсолютной плавностью и дарит бесконечное удовольствие от просмотра.Инновационные высоковольтные аккумуляторные ячейки vivo тоньше и легче других ячеек аналогичной ёмкости, но при этом не менее эффективны. Благодаря технологии FlashCharge 33 Вт аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч за 30 минут заряжается на 66%. Сочетание мощного аккумулятора и технологии быстрой зарядки обеспечивает бесперебойное питание для игр и работы.11 ГБ RAM вместо 8 ГБ. Благодаря технологии объединения памяти 8 ГБ RAM могут быть расширены ещё на 3 ГБ за счёт встроенной памяти. Это позволяет ещё быстрее запускать больше приложений.