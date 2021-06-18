vivo представляет V21e с превосходными функциями фронтальной камеры

18 июня 2021, 13:15

Компания vivo выпустила смартфон V21e из последней V-серии смартфонов vivo, которая уже долгое время предоставляет потребителям современные, ориентированные на камеру устройства по конкурентоспособной цене.

V21e оснащен 44-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом, которая сочетает в себе функцию Ночной портрет с искусственным интеллектом для создания ярких фотографий и видеосъемки в повседневной жизни.

Новый vivo V21e сочетает в себе лучшее в своем классе оборудование vivo для фронтальной камеры в сочетании с передовым программным обеспечением и функциями автофокусировки для получения более четких изображений, лучших ночных снимков и более стабильных видео в качестве 4K.

Мощная 44-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 обеспечивает большую освещенность даже в условиях ограниченного освещения. Благодаря интеграции аппаратного и программного обеспечения Суперночное селфи имеет многоуровневую экспозицию и несколько высококачественных кадров изображения, повышая яркость и детализацию ночных фото, а также обеспечивая лучшую четкость портретов.

Вместе с режимом AI Ночной портрет, который сочетает в себе многокадровый алгоритм шумоподавления и технологию AI высокой четкости, пользователям легко делать отличные ночные фотографии.

Фронтальная камера также оснащена расширенными функциями автофокусировки, которые не характерны для многих фронтальных камер смартфонов на рынке. Эти функции помогают создавать четкие высококачественные изображения независимо от расстояния съемки и обеспечивают четкую фокусировку.

В то же время впечатляющая 64-мегапиксельная основная камера обеспечивает превосходное качество изображения, воплощенное в жизнь благодаря поддержке набора дополнительных камер, которые позволяют выполнять макросъемку, а также делать широкоугольные и более сложные снимки.



И фронтальная, и основная камеры могут снимать изображения и видео в качестве 4K, в то время как электронная стабилизация изображения (EIS) обеспечивает отличную стабилизацию с помощью программных алгоритмов без необходимости в дополнительном оборудовании, экономя место и, таким образом, уменьшая размер телефона. Эта функция может значительно улучшить качество видео при съемке без штатива, обеспечивая более стабильные углы обзора и улучшить общее качество видео.

V21e также включает в себя набор других креативных функций, таких как ИИ для улучшения черт лица, Dual-view видео, cъемку с замедленным движением, а также различные фильтры и портретные стили, которые пользователи могут использовать для создания более художественного и интерактивного контента. Сочетание всех этих функций делает V21e идеальным спутником для ведения видеоблога, а также дарит пользователям возможность делиться частичкой своей жизни со своими друзьями и семьей как виртуально так и реальной жизни.



Новый V21e отличается элегантной эстетикой, в которой легко сочетаются продуманные и изысканные элементы дизайна. Рамка смартфона изготовлена из поликарбоната с применением технологии вакуумной металлизации. За счет этого корпус смартфона прочный, цельный, легкий и удобный.



Совершенная задняя крышка из стекла AG Glass улучшает общий вид и ощущения от V21e, обеспечивая удобство использования благодаря приятным тактильным ощущениям. На объектив основной камеры нанесена ультрафиолетовая печать по технологии электронно-лучевого испарения, что придает ей элегантный и изысканный вид.

Лицевая сторона телефона оснащена ярким 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем со сверхвысоким разрешением FHD+, обеспечивающим плавность в использовании, меньшее размытие при движении и потрясающее визуальное восприятие. Таким образом V21e отлично подойдет для просмотра видео и для мобильных игр.



Более тонкие детали включают стильный цветовой градиент, излучающий свет, что свидетельствует о художественных особенностях дизайна смартфон. Его ультратонкий корпус имеет толщину 7,38 мм и вес всего 171 г. Смартфон доступен в потрясающих цветах Римский черный и Бриллиантовый блеск.



Телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 720G с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. При поддержке расширенния оперативной памяти, пользователи vivo могут увеличить виртуальную оперативную память до +3 ГБ с помощью специального алгоритма, который раскрывает весь потенциал памяти V21e для более плавной работы приложений и операционной системы.

V21e также предлагает режим Ultra Game Mode, который дарит пользователям захватывающюю игру. Его функции, которые варьируются от отключения фоновых уведомлений до балансировки температуры телефона, специально разработаны для обеспечения увлекательного игрового процесса.К этому добавляется зарядка FlashCharge мощностью 33 Вт, которая позволяет мгновенно заряжать телефон, предоставляя больше времени для съемки фотографий, игр и многого другого.V21e будет доступен в Украине с 1 июля 2021 г. Рекомендуемая цена V21e составляет 9 999 грн.