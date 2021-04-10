vivo Y1s в подарок при покупке vivo X50 Pro

10 апреля 2021, 7:23

с 9 по 25 апреля все покупатели флагманского смартфона vivo X50 Pro получат смартфон Y1s в подарок. Акция действует во всех магазинах партнеров.



Флагманская серия сразу завоевала популярность среди пользователей. Смартфон vivo X50 Pro с тонким дисплеем и загнутыми краями оснащен камерой с первой в мире профессиональной стабилизацией Gimbal. 60x гиперзум стал возможен благодаря сочетанию уникального алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением.

В полной темноте автоматически включается ночной режим, функционирующий при поддержке нового инновационного алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта. Дополнительные возможности ночных фото - режим «Ночной портрет» подчеркнет вашу красоту в ночное время, а режим «Astro» поможет отразить мерцающие звезды.Смартфон Y1s оснащён дисплеем Halo FullView с диагональю 6,22 дюйма. Благодаря высокому соотношению площади экрана к фронтальной поверхности, равному 88,6%, играть, смотреть видео и выполнять другие задачи — одно удовольствие.

Аккумулятор ёмкостью 4030 мА•ч с эксклюзивной системой энергопотребления помогает смартфону Y1s работать дольше, а благодаря 32 ГБ встроенной памяти можно хранить еще больше фотографий, файлов и приложений. А если использовать SD-карту, объём памяти смартфона Y1s составит целых 256 ГБ.