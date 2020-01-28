Смартфон Realme X50 Pro 5G получит 12 ГБ оперативной памяти

28 января 2020, 10:45

В Сети появились некоторые характеристики смартфона Realme X50 Pro 5G, который пока еще не был представлен официально.

Так, судя по всему, грядущая новинка получит поддержку 5G с неавтономной и автономной архитектурами. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.Предположительно, в качестве аппаратной платформы внутри окажется чип Qualcomm Snapdragon 865 с графикой Adreno 650. Кроме того, в "компании" с ними будет модем Snapdragon X55.По слухам, анонс новинки состоится на MWC2020 в Барселоне в конце следующего месяца.