Realme 9 Pro+ получит камеру флагманского уровня при цене от $265

31 января 2022, 13:45

Realme готовится к запуску серии смартфонов среднего класса Realme 9 — ожидается, что Realme 9 Pro 5G и Realme 9 Pro+ дебютируют 15 февраля.

В преддверии запуска устройств появляется всё больше подробностей об их технических характеристиках. Теперь стало известно, что Realme 9 Pro+ получит основную камеру флагманского уровня с оптической стабилизацией.

По слухам, Realme 9 Pro+ будет оборудован 50-Мп сенсором Sony IMX766 с OIS. Этот датчик формата 1/1,56 дюйма содержит пиксели размером 1 мкм. Хотя IMX766 был представлен ещё в 2020 году, он по-прежнему используется во флагманских смартфонах, включая Xiaomi 12. Сообщается, что этот сенсор также найдёт применение в Redmi K50 Pro+ и OPPO Find X5 Pro, запуск которых ожидается в ближайшее время.



Что касается других технических характеристик, Realme 9 Pro+ будет основан на платформе MediaTek Dimensity 920. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт. Смартфон сможет похвастаться 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Устройство будет поставляться с предустановленной Android 12. Realme 9 Pro+ будет оснащаться 4500-мА·ч аккумулятором с поддержкой быстрой 65-Вт зарядки. Цветовых варианта будет три: чёрный, зелёный и синий. Ожидается, что стоимость новинки составит около $265.

(С) 3dnews.