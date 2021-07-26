Недорогой флагман Xiaomi Redmi K50 получит чип Snapdragon 895 и до 512 Гбайт ПЗУ

26 июля 2021, 12:15

Интернет-источники обнародовали свежую порцию информации о доступных флагманских смартфонах Redmi K50, которые китайская компания Xiaomi, как ожидается, анонсирует к февралю следующего года.

Утверждается, что в основу аппаратов семейства ляжет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 895, который пока официально не представлен. Если верить имеющимся данным, чип объединит вычислительные ядра Cortex-V9 Kryo 780, высокопроизводительный графический ускоритель Adreno 730 и передовой модем с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).



Смартфоны получат качественный дисплей с небольшим отверстием по центру в верхней области для одинарной фронтальной камеры. Непосредственно в область экрана будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.



Питание обеспечит аккумуляторная батарея с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 67 Вт. Основная многомодульная камера будет оборудована тремя или четырьмя датчиками изображений.

Наконец, известно, что вместимость флеш-накопителя будет достигать 512 Гбайт. Объём оперативной памяти, вероятно, составит не менее 6–8 Гбайт.

(С) 3dnews.