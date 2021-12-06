Близится выход смартфона Redmi 10 2022 с 90-Гц дисплеем и тройной камерой

6 декабря 2021, 11:45

Интернет-источники обнародовали данные о характеристиках смартфона среднего уровня Redmi 10 2022, который готовит к выпуску китайская компания Xiaomi.

Информация об аппарате также появилась в базах ряда ведомств, в частности, Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Сообщается, что устройство получит 6,5-дюймовый дисплей формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположится в боковой части корпуса.



В основу якобы ляжет процессор Helio G88 разработки MediaTek. Чип содержит восемь вычислительных ядер, в том числе два ядра Arm Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, а также модем 4G.



Данные FCC говорят о подготовке версий с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя в первом случае составит 64 Гбайт, во втором — 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной подзарядки.



Упомянута тройная тыльная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком Samsung S5KJN1 или OmniVision OV50C40, 8-мегапиксельным блоком Sony IMX355 и 2-мегапиксельным сенсором OmniVision OV02B1B или GC02M1B.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменным интерфейсом MIUI 12.5. Информации об ориентировочной цене пока нет.

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