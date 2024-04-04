Redmi 13 буде представлений найближчим часом

4 апреля 2024, 14:45

Новий телефон Xiaomi Redmi 13 уже в дорозі. Нещодавно він пройшов тестування FCC. Серія Redmi 12 продавалася дуже добре, тому Redmi 13 дуже очікуваний.





Redmi 13 — новий доступний телефон від Xiaomi. Усі сподівалися на деякі покращення, такі як кращий чіп і камеру, та Redmi 13 буде дуже схожий на Redmi 12. Підтверджено наявність чіпа MediaTek Helio G88.



Усередині компанії смартфон називається «місяць» з номерами моделей «N19A/C/E/L». Redmi 12 мав номер моделі «M19A», тому вони слідують шаблону. Redmi 13 буде продаватися по всьому світу.



Номери моделей, як-от «2404ARN45A» та «2404ARN45I», вказують нам, де буде продаватися телефон. Деякі версії матимуть NFC, а інші – ні. Наприклад, «24040RN64Y» призначений для світового ринку з NFC, а «2404ARN45A» — без NFC. «2404ARN45I» — для Індії, а «24049RN28L» — для Латинської Америки.





Xiaomi також випускає POCO M6, який, по суті, є еквівалентом Redmi 13. Це підтверджує HyperOS від Xiaomi. POCO M6 буде доступний у всьому світі. Обидва телефони працюватимуть з однаковим програмним забезпеченням і матимуть незначні відмінності, наприклад зміни дизайну.



Redmi 13 забезпечить користувальницький досвід, подібний до Redmi 12. Він буде випущений з HyperOS 1.0 на базі Android 14. Ми ще не знаємо точної дати випуску.