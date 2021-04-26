Смартфон Redmi K40 Gaming оснащён особой системой из 12 антенн

26 апреля 2021, 12:15

Компания Xiaomi обнародовала очередную порцию тизер-изображений, раскрывающих особенности игрового смартфона Redmi K40 Gaming, официальная презентация которого состоится уже в предстоящий вторник — 27 апреля.

Сообщается, что аппарат получит сложную систему из 12 антенн. В частности, предусмотрены дополнительные антенны Wi-Fi и мобильной связи, обеспечивающие стабильное соединение во время игр.



Система спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать максимальный уровень сигнала независимо от того, в какой ориентации используется устройство — в портретной или альбомной.

Кроме того, появились дополнительные подробности о дисплее новинки. Ранее уже сообщалось, что смартфон оборудован панелью OLED с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR 10+ и возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков.



Как теперь сообщается, частота отклика сенсорного слоя составит 480 Гц с возможностью распознавания до трёх одновременных прикосновений. Ширина рамок в боковых частях и сверху — всего 1,8 мм, снизу — 2,7 мм.

Redmi K40 Gaming станет первым в мире смартфоном, оборудованным боковыми механическими кнопками управления. В основу положен процессор Mediatek Dimensity 1200 с интегрированным модемом 5G. Сзади располагается тройная камера.

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