Игровой монитор Mi 2K Gaming Monitor 27’’ представлен в Украине

17 декабря 2021, 13:15

Компания Xiaomi представила сегодня в Украине свой новый игровой монитор Mi 2K Gaming Monitor 27''.

Mi 2K Gaming Monitor 27'' создан для увлекательных игр; он имеет QHD-дисплей с разрешением 2560×1440 и частотой обновления 165 Гц. Монитор охватывает 132% широкой цветовой гаммы sRGB и 95% цветового диапазона DCI-P3, а также предлагает собственную 8-битную цветовую систему, способную точно воспроизводить 16,7 млн цветов. Дисплей имеет максимальную яркость 400 кд/м² и поддерживает стандарт VESA Display 400. Благодаря сверхтонким рамкам и углу обзора 178° Mi 2K Gaming Monitor 27'' придется по вкусу геймерам, которые хотят оборудовать свой стол с помощью установки нескольких мониторов.

Игровой монитор Mi 2K Gaming Monitor 27'' можно будет приобрести уже в январе следующего года в авторизованных магазинах Xiaomi Store, на маркетплейсе и розничной сети АЛЛО, а также у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado. Рекомендованная розничная цена на новинку составит 13499 грн.