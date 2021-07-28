Xiaomi представляет пять новых продуктов экосистемы

28 июля 2021, 10:15

Xiaomi представила ряд смарт-устройств, которые призваны сделать жизнь пользователей более умной. Новая линейка продуктов состоит из маршрутизатора Mi Router AX9000, игрового монитора Mi 2K Gaming Monitor 27'', электросамоката Mi Electric Scooter 3, наушников Redmi Buds 3 Pro и аэрофритюрницы Mi Smart Air Fryer 3.5L.



Маршрутизатор Mi Router AX9000. Новый маршрутизатор Mi Router AX9000 является первым трехдиапазонным маршрутизатором1 Xiaomi с поддержкой WI-FI 6; он оснащен шестиядерным процессором Qualcomm. Этот маршрутизатор станет центром цифровых развлечений в доме будущего, где к сети подключено много устройств. Благодаря использованию одного диапазона 2,4 ГГц и двух диапазонов 5 ГГц этот флагманский продукт позволяет обеспечить непрерывный игровой процесс даже при одновременном подключении нескольких умных устройств.

Со скоростью передачи данных до 8354 Мбит/с2 маршрутизатор Mi Router AX9000 соответствует всем потребностям современного геймера или владельца умного дома, обеспечивая высокую пропускную способность для игр или загрузок с одновременной стабильной трансляцией в 4K-качестве. Mi Router AX9000 имеет встроенную специальную антенну для устройств «умного дома» компании, которая позволяет пользователям легко подключать и управлять своей сетью смарт-устройств.Игровой монитор Mi 2K Gaming Monitor 27". Новый игровой монитор Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27'' имеет QHD-дисплей с разрешением 2560×1440. Он поддерживает частоту обновления 165 Гц, что позволит полностью погрузиться в игровой процесс и получить преимущество во время игры. Mi 2K Gaming Monitor 27'' также поддерживает стандарт VESA Display 400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, обеспечивая высокую яркость и сочные цвета.Аэрофритюрница Mi Smart Air Fryer 3.5L. Умный образ жизни начинается с кухни. Аэрофритюрница Mi Smart Air Fryer 3.5L создана для тех, кто живет в напряженном ритме, но не отказывается от здорового питания. Она помогает упростить процесс приготовления пищи дома – и все это без добавления масла.Совместимость с приложением Mi Home позволяет легко управлять аэрофритюрницей удаленно и устанавливать температуру от 40 до 200°C для идеального приготовления блюд. К тому же, приложение предлагает более 100 различных идей рецептов, с которыми каждый день можно готовить легко и быстро.3С Mi Smart Air Fryer 3.5L пользователи могут запланировать приготовление пищи заранее – до 24 часов. Такая возможность позволяет, например, сделать закваску для йогурта или подсушить корм для домашних животных. С помощью голосовых команд через Google Assistant и Amazon Alexa можно запустить таймер, поставить его на паузу или проверить оставшееся время.4 OLED-дисплей также позволяет следить за временем и температурой.Электросамокат Mi Electric Scooter 3. Глобальные поставки электросамокатов Xiaomi Mi Electric Scooter достигли отметки 4 миллионов штук, что позволило Xiaomi стать лидером мобильности первой и последней мили.

Недавно представленный электросамокат Mi Electric Scooter 3 – еще один стильный компаньон для тех, кто хочет передвигаться по городу удобно и безопасно. Он доступен в двух цветах – Onyx Black и Gravity Grey. Электросамокат имеет очень легкий корпус, а также усовершенствованную трехступенчатую складную конструкцию. Благодаря этому его удобно переносить, хранить в багажнике автомобиля и перевозить с собой в автобусе или поезде.

Электросамокат Mi Electric Scooter 3 с легкостью маневрирует во время коротких поездок по городу, а его мотор с максимальной мощностью 600 Вт позволяет развивать скорость до 25 км/ч. К тому же, он имеет новые функции безопасности, например, регенеративную антиблокировочную тормозную систему E-ABS и новый двойной дисковой задний тормоз.

Наушники Redmi Buds 3 Pro. Наушники Redmi Buds 3 Pro также являются идеальным спутником для развлечений или разговоров в дороге. Эти наушники обеспечивают высококачественный звук благодаря функции активного шумоподавления ANC и прозрачному режиму.6 Redmi Buds 3 Pro также поддерживают Bluetooth 5.2 для стабильной связи с двумя устройствами, то есть пользователи могут без особых усилий перейти от просмотра видео на своем ноутбуке к приему звонка на своем смартфоне без повторного подключения.

Наушники Redmi Buds 3 Pro способны работать до 6 часов от одного заряда и до 28 часов при условии их использования с кейсом. Всего 10 минут зарядки в кейсе хватит для 3 часов прослушивания музыки.7 Redmi Buds 3 Pro также поддерживают беспроводную зарядку.

Цены

- Mi Router AX9000: рекомендованная розничная цена – от 299 евро.

- Игровой монитор Mi 2K Gaming Monitor 27'': рекомендованная розничная цена – от 449 евро.

- Наушники Redmi Buds 3 Pro: рекомендованная розничная цена – от 69.9 евро.

- Электросамокат Mi Electric Scooter 3: рекомендованная розничная цена – от 449 евро.

- Аэрофритюрница Mi Smart Air Fryer 3.5L: рекомендованная розничная цена – от 99 евро.

