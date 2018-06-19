Xiaomi Mi Router 4Q – 14-долларовый роутер с кнопкой MiNET

19 июня 2018, 9:45

Компания Xiaomi «отметилась» анонсом своего нового бюджетного роутера - Mi Router 4Q.

Новинка примечательна наличием специальной кнопки MiNET, которая способна обеспечить устойчивое соединение устройств «умного» дома и смарт-электроники всего в одно касание. При этом у пользователей нет необходимости вводить пароли.Mi Router 4Q укомплектован тремя антеннами, поддерживает Wi-Fi (802.11 a/b/n, 2,4 ГГц) с 3х3 MIMO на скорости до 450 Мбит/c. Внутри системы – процессор Qualcomm QCA9561 + 64 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. Также есть два порта LAN и один WAN.На данный момент новинка уже доступна на территории Китая. Стоимость - $14. Аппарат предложен в голубом цветовом решении корпуса.