9 сентября 2021, 9:15

Компания Xiaomi представляет в Украине умную аэрофритюрницу Mi Smart Air Fryer 3.5L, созданную для тех, кто живет в напряженном ритме, но не отказывается от здорового питания.

С сегодняшнего дня Mi Smart Air Fryer 3.5L можно приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, Smart Home, АЛЛО, а также у официальных партнеров Xiaomi в Украине по цене 2999 грн.

Вместо традиционных методов жарки, в аэрофритюрнице Mi Smart Air Fryer 3.5L используется система нагрева и циркуляции горячего воздуха, обеспечивая равномерное нагревание и приготовление пищи. При этом нет необходимости добавлять масло, можно вообще готовить без него. Поклонникам кулинарии и начинающим поварам аэрофритюрница предлагает широкий диапазон настроек температуры от 40 до 200°C, что делает устройство универсальным не только для жарки, но и для размораживания или выпечки.

К тому же, Mi Smart Air Fryer 3.5L обеспечивает широкий спектр смарт-функций с возможностью настройки времени приготовления любимых блюд заранее – до 24 часов. OLED-дисплей дает возможность следить за временем и температурой приготовления. Кроме того, в приложении Mi Home пользователи могут найти более 100 простых в приготовлении рецептов.