Наушники-вкладыши Xiaomi Mi Air 2 Pro смогут предложить больше суток авт. работы

2 октября 2020, 11:45

Xiaomi, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, готовит к выпуску полностью беспроводные наушники погружного типа Mi Air 2 Pro.

А теперь интернет-источники обнародовали довольно подробные характеристики новинки.

Ранее сообщалось, что новинка получит систему активного шумоподавления. Новые данные подтверждают эти сведения: за работу технологии будут отвечать три микрофона. Говорится также о реализации режима, позволяющего слышать определённые звуки окружающей среды (Transparency Mode).



Конструкция предусматривает использование 12-миллиметровых излучателей. Если верить обнародованным данным, минимальная задержка при получении сигнала от мобильного устройства составит 100 мс.



Время автономной работы на одной подзарядке будет достигать пяти часов с активным шумоподавлением и семи часов без включения данной функции. Зарядный футляр позволит увеличить эти значения до 20 и 28 часов соответственно.



Восполнять запас энергии собственно футляра пользователи смогут беспроводным способом. Указан вес модулей-вкладышей — приблизительно 6,5 грамма.