Наушники-вкладыши Xiaomi Mi Air 2 Pro смогут предложить больше суток авт. работы

Xiaomi, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, готовит к выпуску полностью беспроводные наушники погружного типа Mi Air 2 Pro.
А теперь интернет-источники обнародовали довольно подробные характеристики новинки.
Ранее сообщалось, что новинка получит систему активного шумоподавления. Новые данные подтверждают эти сведения: за работу технологии будут отвечать три микрофона. Говорится также о реализации режима, позволяющего слышать определённые звуки окружающей среды (Transparency Mode).
Конструкция предусматривает использование 12-миллиметровых излучателей. Если верить обнародованным данным, минимальная задержка при получении сигнала от мобильного устройства составит 100 мс.
Время автономной работы на одной подзарядке будет достигать пяти часов с активным шумоподавлением и семи часов без включения данной функции. Зарядный футляр позволит увеличить эти значения до 20 и 28 часов соответственно.
Восполнять запас энергии собственно футляра пользователи смогут беспроводным способом. Указан вес модулей-вкладышей — приблизительно 6,5 грамма.
Ожидается, что цена наушников Xiaomi Mi Air 2 Pro составит около 70–75 долларов США.
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