Xiaomi готовит анонс беспроводных вкладышей и фотопринтера

29 июля 2019, 13:45

В организации Bluetooth Special Interest Group прошли сертификацию две новики китайской Xiaomi.



Речь идет о принтере Pocket Photo Printer и беспроводных наушниках-вкладышах - Mi True Wireless Earphones 2.

Первая из грядущих новинок представляет собой карманный принтер для печати фото. К смартфону или планшету он подключается посредством Bluetooth 5.0. За питание устройства «отвечает» встроенный аккумулятор.

Pocket Photo Printer использует технологию ZINK Zero Ink Printing. Суть ее в том, что используемая этим устройством бумага содержит несколько слоев специального кристаллического вещества, которое при нагревании переходит в аморфное состояние с дальнейшим формированием изображения.



Mi True Wireless Earphones 2 – это полностью беспроводные наушники погружного типа. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, а между ними не предусмотрена никакая проводная связь. Другие особенности устройства не называются.

Точная дата анонса ни принтера, ни наушников также не приводится, хотя аналитики говорят, что оба устройства появятся в ближайшее время. По стоимости также ориентиров нет.