Грядёт выпуск сразу четырёх недорогих смартфонов Nokia

11 августа 2020, 11:15

На сертификацию в организацию Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) поступили сразу четыре таинственных смартфона, которые готовит к выпуску финская компания HMD Global.

Устройства имеют кодовые обозначения TA-1239, TA-1258, TA-1298 и TA-1292: все они поступят на рынок под маркой Nokia, однако коммерческие названия пока не раскрываются.



Информации об аппаратах немного. В документации говорится лишь, что они поддерживают беспроводную связь Bluetooth 4.2. Таким образом, новинки будут относиться к бюджетной категории.



Более подробные сведения раскрываются только об одной модели — Nokia TA-1258. Это устройство оборудовано 5,99-дюймовым дисплеем, 3 Гбайт оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 3040 мА·ч.



Наблюдатели полагают, что в основу новинок лягут недорогие процессоры Unisoc. Скорее всего, устройства будут комплектоваться дисплеем с разрешением не выше HD+.

Отмечается также, что завеса тайны над смартфонами может быть приоткрыта в ходе предстоящей выставки бытовой электроники IFA (Internationale Funkausstellung), которая пройдёт с 3 по 5 сентября в Берлине (столица Германии).



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