Бюджетный смартфон Nokia получит китайский процессор Unisoc и одинарную камеру

Обнародованы довольно подробные технические характеристики и изображения смартфона Nokia начального уровня с кодовым обозначением TA-1258.
Страница с описанием аппарата появилась на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
О подготовке указанной модели мы не так давно сообщали. Как теперь стало известно, это бюджетное устройство наделено экраном формата HD+ с разрешением 1440 × 720 точек и диагональю 5,99 дюйма. Во фронтальной части установлена 5-мегапиксельная камера.
Сзади расположились одинарная камера со вспышкой на базе 8-мегапиксельного датчика и сканер отпечатков пальцев. Устройство имеет размеры 159,6 × 77,5 × 8,5 мм, а за питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3040 мА·ч.
Вычислительная нагрузка возложена на недорогой китайский процессор Unisoc SC9863, восемь ядер которого функционируют на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти указан в размере 3 Гбайт.
За хранение данных отвечает флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Используется операционная система Android 10.
Смартфон поступит в продажу в цветовых исполнениях Gold Sand и Nordic Blue. Официальная презентация новинки ожидается в следующем месяце.
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