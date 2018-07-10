Подтверждена дата анонса первого бюджетного безрамочного смартфона Nokia

10 июля 2018, 13:15

Пресс-служба финской компании HMD Global подтвердила дату анонса первого бюджетного смартфона Nokia с безрамочным дизайном – 11 июля.



Информация об этом появилась в аккаунте компании на Weibo.

Соответствующая презентация состоится в Пекине.Предположительно, грядущая новинка получит название Nokia X5Данный терминал будет позиционироваться в среднем или даже начальном ценовом сегменте. В Китае «трубка» появится под именем Nokia 5, а вот за его пределами как Nokia 5.1.Среди особенностей терминала – безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X и двойная основная камера.Диагональ дисплея новинки – 5,84 дюйма, при разрешении HD+. Соотношение сторон 19:9.В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный чип от MediaTek на 2 ГГц. Объем оперативной памяти 2/3/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.По слухам, стоимость «трубки» в Китае – от $120. Как скоро, после анонса, стоит ожидать релиз терминала, пока не известно.