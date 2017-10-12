Анонс смартфонов Nokia 2, 7 и 9 намечен на начало следующего года

12 октября 2017, 11:45

Финская HMD Global готовит анонс смартфонов Nokia 2, 7 и 9 на начало 2018 года.

Об этом пишет авторитетный ресурс GadgetPilipinas, ссылаясь на работника компании-партнера HMD.

Согласно данным этого СМИ, упомянутый сотрудник уже успел побеседовать с коллегами из филиппинского офиса HDM и узнал, что отмеченные новинки попадут во вторую серию смартфонов Nokia.

По слухам, Nokia 2 окажется самым бюджетным терминалом бренда, «девятка» будет флагманом, а Nokia 7 планируется позиционировать в среднем сегменте.