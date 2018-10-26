HMD Global готовит анонс нового кнопочного телефона с поддержкой 4G

26 октября 2018, 12:45

Финская HMD Global ежегодно продает больше телефонов, нежели смартфонов под брендом Nokia.

Таким образом, совершенно очевидны «телодвижения» производителя в этом направлении.На днях в интервью изданию DNAIndia вице-президент и глава подразделения в Индии Эджей Мехта (Ajey Mehta), сообщил о подготовке анонса нового кнопочного телефона с поддержкой сетей четвертого поколения. Речь идет о наследнике модели Nokia 8110 4G, продажи которой оказались довольно успешными. По мнению Мехта, сейчас существует большой спрос на такие телефоны и для компании это весьма хорошая возможность.