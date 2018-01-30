HMD Global представила новую версию телефона Nokia 3310 – теперь с 4G

30 января 2018, 12:15

Финская HMD Global на официальном уровне представила новую версию мобильного телефона Nokia 3310.

Ключевым отличием новинки стала поддержка 4G.



Кроме того, аппарат получил ОС YunOS, которая создана, что занятно, для смартфонов, а не классических кнопочных мобильных телефонов. Другим оказался процессор, а также объем ОЗУ и ПЗУ.



Итак, теперь здесь 2-ядерный чип на 1,5 ГГц (точная модель не называется). Объем оперативной памяти – 256 МБ, а встроенной пользовательской – 512МБ.



Прочие характеристики "трубки" изменений в сравнении с предшественниками не претерпели: 2,4-дюйовый дисплей, 2Мп камера со вспышкой, а также аккумулятор на 1200 мАч, поддержка карт microSD и пр.



Начало продаж намечено на февраль. Первый рынок – Китай. Стоимость пока не называется.