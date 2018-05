HMD Global привлекла $100 миллионов для дальнейшего развития компании

22 мая 2018, 11:45

Финская компания HMD Global, дом телефонов Nokia, сегодня объявила о том, что смогла привлечь дополнительные 100 миллионов долларов от нескольких инвесторов для расширения масштабов своего бизнеса, что также позволит профинансировать рост компании на протяжении второго года существования.

Этот раунд инвестиций был привлечен женевской компанией Ginko Ventures при содействии Alpha Ginko Ltd. при участии DMJ Asia Investment Opportunity Limited и Wonderful Stars Pte. Ltd., дочерней компании FIH Mobile Ltd.

Учитывая масштабную инвестицию в последнем раунде финансирования, текущая коммерческая оценка HMD Global превышает 1 миллиард долларов США, обеспечив компании статус unicorn-стартапа (стартапа-миллиардера). HMD Global планирует стратегические инвестиции в расширение своего быстро растущего бизнеса. В 2018 году компания планирует существенно расширить портфолио смартфонов Nokia значительно усилить присутствие на стратегических рынках, а также внедрять наиболее востребованные пользователями инновации.



Флориан Зайхе (Florian Seiche), генеральный директор HMD Global: «Мы очень рады, что новые инвесторы проявили такую поддержку и готовы вместе с нами создавать следующую главу истории телефонов Nokia. Наша главная цель – предоставлять потребителям высококачественный продукт, оставаясь верными финскому наследию и сохраняя отличительные черты, присущие бренду Nokia. Мы стремимся быть в числе лучших игроков рынка смартфонов в мире, и наш сегодняшний успех дает нам уверенность в дальнейшем росте компании».

За первый год работы компании, основанной 1 декабря 2016 года, масштаб поставок телефонов Nokia составил 70 миллионов устройств. Закрепив позиции на рынках в более чем 80 странах, телефоны Nokia уже функционируют в 170 странах мира. Сегодня телефоны Nokia продаются в более чем 250 000 торговых точках по всему миру, и более 600 прямых торговых партнеров по всему миру помогают компании создавать историю бренда. В 2017 финансовом году компания HMD Global заявила про общий доход в размере 1,8 млрд. евро (2,13 млрд. долл. США) вместе с операционным убытком в размере 65 млн. евро (77 млн. долл. США).

Поклонники бренда Nokia очень позитивно отреагировали на новую линейку Android-смартфонов демонстрируя энтузиазм и соучастие. HMD завоевывает сердца нового поколения пользователей: две трети потребителей, которые приобретают телефоны Nokia сегодня, младше 35 лет. Четверо из пяти пользователей рекомендуют смартфон Nokia своим друзьям и семье. С января 2017 года сайт nokia.com/phones посетили более 150 000 000 раз.

Жан-Франсуа Барил (Jean-Francois Baril), основатель и управляющий директор Ginko Ventures, член Совета HMD: «Мы гордимся тем, что смогли сделать свой вклад в следующий этап развития бренда телефонов Nokia и посодействовать успешному привлечению капитала для следующего периода. Как человека, которого многое связывает с брендом Nokia, меня это очень радует. От своих финских корней компания HMD Global переняла гибкую стратегию, которая использует преимущества глобализации и совместного сотрудничества для достижения феноменального роста».

С момента анонса на выставке MWC 2017 финский стартап презентовал 16 новых устройств и анонсировал глобальное партнерство с главными игроками отрасли – такими, как Google и ZEISS, в дополнение к долгосрочным стратегическим отношениям с Nokia и FIH. На MWC 2018 компания HMD Global объявила о том, что станет ведущим глобальным партнером флагманской программы Google для Android – Android One, представив новые смартфоны Nokia, которые вошли в программу.