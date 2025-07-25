Германия поставила 60 Gepard и готовит к отправке еще одну IRIS-T — посол

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство Gepard, которых можно было поймать в лесах всего мира, — уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", — сказал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев во время общения с украинскими журналистами в Киеве 24 июля, пишет "Интерфакс-Украина".
Он также отметил зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall, показывающий хорошие результаты. По словам посла, Украина будет дальше работать по поставкам указанных систем.
"Более того, уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", — пояснил Макеев.
Он также сообщил, что необходимые Украине системы ПВО IRIS-T продолжают поставляться Германией.
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