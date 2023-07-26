Rheinmetall передаст ВСУ два комплекса ПВО Skynex

26 июля 2023, 8:45

"Во второй половине 2023 года на Украину поступят два новейших зенитно-ракетных комплекса Skynex, включающих в себя боеприпасы воздушного взрыва", - указывается в сообщении пресс-служба компании.

Системы Skynex будут установлены на новых военных грузовиках Rheinmetall HX 8x8.Skynex - 35-мм зенитная самоходная установка, разработанная и производящаяся компанией Rheinmetall. Была представлена в ноябре 2021 года.Skynex представляет собой колесную зенитную самоходную установку, оборудованную нарезной автоматической пушкой Oerlikon Mk3 под снаряды 35-мм AHEAD.

Основным назначением комплекса является прикрытие военных баз, объектов инфраструктуры, аэродромов от различного рода авиации противника, БПЛА и крылатых ракет.