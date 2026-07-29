Reuters: Иран вскоре получит 400 зенитно-ракетных комплексов из Китая

29 июля 2026, 13:45

Иран получит первую партию из общего количества до 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) производства Китая в течение ближайших недель.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на три источника, знакомые с соглашением. Отмечается, что контракт предусматривает закупку от 300 до 400 ПЗРК, в частности ракет китайского производства QW-12 и FN-16. Стоимость закупки оценивается в $60-70 млн.

Соглашение было подписано с Zhongqing Baoshang International Investment, гонконгской компанией, которая, по словам источников, выступала посредником между иранской стороной и китайским поставщиком. Согласно плану, согласованному сторонами, поставки сначала будут осуществляться воздушным путем из Урумчи на западе Китая, а затем транзитом через Пакистан в Иран. Между тем Пакистан опроверг свое участие в поставках.Европейский источник в сфере безопасности сообщил, что власти его страны знают о нескольких обсуждаемых контрактах, связанных с возможной продажей Ирану ПЗРК серии QW, включая системы QW-12, QW-18 и QW-19. Второй источник в сфере безопасности на Ближнем Востоке сообщил, что Иран стремился приобрести ракеты QW-12 и QW-18, но им не было известно, что сделка уже заключена.Два западных источника в разведке и иранский чиновник заявили, что Тегеран также изучал возможность использования наземных маршрутов для транспортировки китайских военных поставок и компонентов двойного назначения, чтобы сделать это более незаметно и снизить риск перебоев в поставках.