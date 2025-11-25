Китай раскритиковал планы Японии разместить ракеты недалеко от Тайваня

25 ноября 2025, 8:15

Китай резко осудил решение Японии разместить зенитно-ракетный комплекс средней дальности на острове Йонагуни недалеко от Тайваня.

Представитель МИД КНР Мао Нин назвала это попыткой «создать региональную напряженность и спровоцировать военную конфронтацию», подчеркнув, что Пекин «решительно защитит свой суверенитет».Заявление последовало после слов главы минобороны Японии Коидзуми, который сообщил, что развертывание ракет «успешно реализуется» и должно «уменьшить вероятность вооруженного нападения». Он отверг утверждения о том, что это усилит напряженность.Дипломатический кризис между Токио и Пекином обострился после того, как премьер Японии Такаити заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может вызвать военный ответ со стороны Японии. В ответ Пекин пригрозил «жесткими последствиями», рекомендовал гражданам не ездить в Японию и отменил ряд культурных мероприятий.