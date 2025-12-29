Китай протестував третій прототип наддалекого винищувача

29 декабря 2025, 10:15

Китайська Chengdu Aircraft Corporation вивела в льотні випробування третій прототип надважкого винищувача шостого покоління наддалекої дії.



Нову машину зафіксували у повітрі поряд із J-10C 25 грудня, причому силует і окремі елементи планера вже відрізняються від двох попередніх прототипів — це сигнал, що програма переходить від демонстраторів до наближеного до серійного вигляду зразка.

Логіка розвитку дуже схожа на еволюцію J-20: перші борти — напівдемонстратори, третій — уже повноцінний прототип із глибоко переробленими повітрозабірниками, соплами, шасі, обводами і, ймовірно, повноцінним комплексом сенсорів та РЕБ.Для шостого покоління ставка робиться не лише на малопомітність, а й на масштаб: машина повинна нести велику РЛС і значний боєзапас, залишаючись при цьому «самодостатньою платформою» на тисячі кілометрів від власної території.Заявлений бойовий радіус понад 4000 км виводить цей винищувач у окремий клас — це вже не тактична, а фактично театральна система завоювання переваги в повітрі та роботи по цілях у глибині оперативних побудов противника.У стратегічному вимірі це означає перехід НВАК від концепції «дальнього перехоплювача» до справжньої глобальної проекції сили: наддалекий радіус, потужний сенсорний пакет і великий внутрішній боєзапас дозволять Китаю планувати операції далеко за межами першого та другого острівних ланцюгів.