Китай розпочав серійне виробництво палубного винищувача J-35

7 октября 2025, 8:15

Китайські державні медіа оприлюднили кадри виробничих ліній і палубних випробувань палубного багатоцільового винищувача п'ятого покоління J-35.



У технічному аспекті J-35 представляє логічне продовження напрацювань КНР у сфері малопомітних літаків і авіоніки. Конструктивно літак успадкував ідеї проєкту FC-31: двомоторна схема, стрілоподібні хвостові стабілізатори, інтеграція бортової РЛС на активній фазованій антені (АФАР) та внутрішні відсіки для озброєння, що покликані зменшувати радіолокаційну помітність. Публічні матеріали також підтверджують адаптацію платформи до катапультного старту та аерофінішера, що робить її сумісною з авіаносцями типу Type-003 («Фуцзянь») та попередніми носіями.

Разом із тим залишаються відкритими ключові питання, суттєві для визначення боєздатності платформи.По-перше, ступінь готовності двигунів та їхні експлуатаційні ресурси в серійному виконанні потребують подальшої перевірки.По-друге, ефективність матеріалів і технології покриття, що формують реальну ступінь стелс-властивостей у бойових умовах, не деталізована у відкритих джерелах.По-третє, темпи виробництва та здатність промислового ланцюга забезпечити поставки і сервісне обслуговування великої авіаційної групи є критично важливими для формування оперативного ешелону палубної авіації.Демонстрація виробництва й палубних випробувань J-35 є значущим етапом у розвитку китайської авіаційної промисловості та свідчить про зростання технологічних і виробничих можливостей. Оцінка реальної бойової спроможності потребує подальшої інформації щодо ресурсів двигунів, якості стелс-рішень, темпів виробництва та інтеграції літака в оперативну систему флоту.