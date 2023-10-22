5G: Пояснення технології та її впливу на життя

5G — стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління, і поки останнього. Прогнозують, що його швидкість досягатиме до 10 Гбіт/с, а це у десятки разів більше ніж 4G LTE.
5G дозволить миттєво завантажувати та передавати дані, переглядати відео високої якості та отримувати набагато швидший відгук в онлайн-іграх. Очікується, що до 2025 року кількість абонентів 5G у світі досягне 2,7 мільярда.
Як працює 5G, чому його ще немає в Україні та що буде після нього — розповів YouTube-канал GigaCloud About.
Як і 4G, 5G використовує радіочастоти для передачі даних від веж мобільного зв'язку до підключених пристроїв. Різниця полягає в тому, що 5G використовує вищі радіочастоти, які можуть передавати великий обсяг інформації набагато швидше. Ці вищі частоти або діапазони називають «міліметровими хвилями». Тому мережі 5G вимагають високої щільності веж для забезпечення надвисокої швидкості зв'язку.
В містах вони мають стояти через кожні 300–400 метрів.
За даними Statista, станом на квітень 2023 року доступ до мережі 5G був у 503 містах США, що є найбільшим показником серед усіх країн світу. На другому місці — Китай, де 5G був доступний у 356 містах. На третьому — Фінляндія, там зв’язок нового покоління є в 137 містах.
Впровадження 5G у світі йде повільніше, ніж того очікували. Все через коронавірус, глобальні конфлікти, інфляцію, відсутність достатнього числа галузей, де застосування 5G вкрай необхідне. Також не вистачає і автономних станцій, які працюватимуть на вищих висотах. Тож попри кількість веж, більшість з них ще не можуть працюва ти на повну потужність. Саме тому наразі швидкість 5G далека від анонсованої.
Щодо України, то впровадження 5G тут заморозили через повномасштабну війну, яку розгорнула росія. Проте на початку 2023 року розблокували частоти у діапазоні 3400-3600 мегагерц. А в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що у 2024 році все-таки планують зробити пілотний запуск 5G-мережі.
Експерти говорять, що 5G змінить наше життя. Ми матимемо «розумні будинки» та житимемо у «розумних містах», де все буде підключено до інтернету. На заводах роботи отримуватимуть команди через бездротову мережу 5G та виконуватимуть завдання швидше та ефективніше. У медицині мережа нового покоління дасть можливість оперувати дистанційно за допомогою роботів-хірургів у режимі реального часу професійним хірургам з іншого кінця світу. 5G дозволить дистанційно спостерігати за людьми похилого віку та доглядати за ними.
У 2028 році прогнозують початок розгортання 6G. Передбачають, що він використовуватиме терагерцеві діапазони частот, а його швидкість складе 1 ТБ/с.
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