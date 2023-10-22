5G: Пояснення технології та її впливу на життя

22 октября 2023, 21:37

5G — стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління, і поки останнього. Прогнозують, що його швидкість досягатиме до 10 Гбіт/с, а це у десятки разів більше ніж 4G LTE.

5G дозволить миттєво завантажувати та передавати дані, переглядати відео високої якості та отримувати набагато швидший відгук в онлайн-іграх. Очікується, що до 2025 року кількість абонентів 5G у світі досягне 2,7 мільярда.



Як працює 5G, чому його ще немає в Україні та що буде після нього — розповів YouTube-канал GigaCloud About.