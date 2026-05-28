OPPO AED Україна запускає розпродаж гаджетів до свята останнього дзвоника

28 мая 2026, 14:15

Позаду насичений навчальний рік, контрольні та іспити, а отже, настав час для довгоочікуваного свята Останнього дзвоника!

Українські школярі та студенти чесно заслужили на незабутнє, веселе літо, сповнене пригод, подорожей та яскравих емоцій. Щоб канікули пройшли на максимумі, а підготовка до наступного навчального року була легкою та технологічною, компанія OPPO AED Україна підготувала суперціни на свої найпопулярніші моделі.

Новий смартфон чи круті навушники стануть не лише найкращим подарунком за успішне навчання, а й надійним помічником для майбутніх уроків та лекцій.



Сучасний смартфон ОРРО Reno15 (8/512 Гб) оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу та комфорт під час перегляду контенту. Акумулятор на 6500 мАг підтримує швидку зарядку SUPERVOOC 80 Вт, тому смартфон легко витримує інтенсивний день без частих підзарядок.

Основна камера 50 Мп у поєднанні з інтелектуальними алгоритмами обробки фото та відео допомагає отримувати чіткі знімки за різних умов освітлення, а 50 МП ультраширококутна селфі-камера з кутом огляду 100° зручна для групових фото, влогів і створення контенту для соціальних мереж.

Смартфон працює на сучасній платформі з оптимізацією Trinity Engine та Luminous Rendering Engine у ColorOS 16, що забезпечує стабільну продуктивність, плавні анімації та комфортну багатозадачність у щоденному використанні.

OPPO Reno15 (8/512 Гб), звичайна ціна 29999 грн. Акційна ціна 26999 грн (25/05-07/06),

а також OPPO Reno15FS (8/512 Гб), звичайна ціна 19999 грн. Акційна ціна 18999 грн (18/05-07/06),

а також OPPO Reno15F (8/256 Гб), звичайна ціна 17999 грн. Акційна ціна 15999 грн (18/05-07/06).



Смартфон OPPO A6 Pro оснащений батареєю на 7000 мАг та захистом IP69, що гарантує стійкість до пилу, води та механічних впливів. AMOLED-дисплей 6,57" з ультратонкою рамкою із частотою 120 Гц забезпечує яскраве та плавне зображення, а система Trinity Engine разом із Luminous Rendering Engine у ColorOS 15 підтримує стабільну продуктивність навіть у багатозадачності.

Основна камера 50 Мп із підтримкою ШІ-обробки фото забезпечує деталізовані знімки у будь-яких умовах, а фронтальна камера 8 Мп підходить для якісних селфі та відеозвʼязку.



Корпус ОРРО A6 Pro має посилену середню рамку з алюмінієвого сплаву OPPO AM04, який захищає внутрішні компоненти від деформації, а дисплей має міцне скло AGC DT-Star D+ з покращеною стійкістю до подряпин і ударів.



OPPO A6 Pro (8/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол) за 12999 грн замість 13999 грн (25/05-07/06),

а також OPPO A6s (8/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол) за 12999 грн + подарунок навушники ОРРО Buds3 (25/05-07/06),

а також OPPO A6 (8/256 Гб) + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 45Вт та фірмовий чохол) за 10999 грн + подарунок навушники ОРРО Buds3 (25/05-07/06).





Витривалий та збалансований смартфон OPPO A6k (4/256) створений для комфортного щоденного використання. Головною перевагою моделі є надмісткий акумулятор на 6100 мАг, що забезпечує вражаючу автономність без зайвих підзарядок. Пристрій оснащений 120 Гц ультраяскравим дисплеєм діагоналлю 6,75 дюйма.

За продуктивність і швидку роботу інтерфейсу відповідає енергоефективний процесор Snapdragon® 685 4G. Модель комплектується 4 ГБ оперативної пам'яті (з підтримкою інтелектуального розширення RAM) та містким сховищем на 256 ГБ для всіх ваших файлів. Для створення якісного контенту передбачена 50 МП ультрачітка камера, що дозволяє легко фіксувати деталізовані кадри.



OPPO A6k (4/256 Гб) звичайна ціна 8999 грн. Акційна ціна 7999 грн (18/05-31/05) + спеціальна комплектація для України (швидкий зарядний пристрій та фірмовий чохол).

Бездротові навушники OPPO Enco Air5 Pro — найновіша флагманська модель, створена для якісного звуку та спокою в русі. Головною перевагою є вдосконалене шумозаглушення (ANC) до 55 дБ у надширокому діапазоні 5 000 Гц, ефективність якого підтверджено сертифікатом TÜV Rheinland. Функція Real-time Dynamic ANC автоматично підлаштовує тишу під оточення, а система AI Clear Call гарантує кришталеву чіткість дзвінків навіть при вітрі до 25 км/год.

За концертне звучання з глибокими басами відповідає 12-міліметровий драйвер із титановим покриттям. Навушники сертифіковані за стандартами Hi-Res Audio та LHDC 5.0, а технологія OPPO Alive Audio створює ефект тривимірної звукової сцени.

Модель вражає автономністю — до 54 годин роботи з кейсом (до 13 годин на одному заряді), а 10 хвилин швидкої зарядки забезпечують до 5 годин музики. Навушники захищені за стандартом IP55, важать лише 4,4 г та підтримують підключення до двох пристроїв одночасно (Dual Connection).

Enco Air5 Pro звичайна ціна 4999 грн. Акційна ціна 4444 грн (25/05-07/06)



Щоб омріяний гаджет зміг отримати кожен школярик чи студент, OPPO AED Україна додає до акції й інші моделі:



● Смартфон ОРРО Reno14 (12/256 Гб) 22999 грн замість 27777 грн (25/05-07/06).

● Смартфон ОРРО A5 Pro (8/128Гб) лише за 9499 грн + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол) + подарунок навушники ОРРО Buds3 (25/05-07/06).

● Смартфон ОРРО A5 (6/128Гб) лише за 7999 грн + спеціальна комплектація для України (надшвидкий зарядний пристрій 80Вт та фірмовий чохол) + подарунок навушники ОРРО Buds3 (18/05-31/05).

● Навушники OPPO Enco X3s 5999 грн замість 6599 грн (25/05-07/06).

● Навушники OPPO Air4 Pro 3499 грн замість 3999 грн (25/05-07/06).

● Навушники OPPO Air4 2499 грн замість 2999 грн (18/05-31/05).

● Навушники OPPO Buds3 Pro 1555 грн замість 2299 грн (25/05-07/06).

● Навушники OPPO Buds3 1555 грн замість 2399 грн (11/05-31/05).



Яскраві фотографії літніх заходів сонця, улюблені треки під час подорожей або швидкий пошук інформації завдяки розумним технологіям — гаджети OPPO готові стати незамінними супутниками молоді. Вони розфарбують це літо новими барвами та непомітно перетворяться на потужних помічників, коли у вересні знову прийде час підкорювати нові вершини в школі.

Не втрачайте можливість зробити ідеальний подарунок за вигідною ціною! Шукайте гаджети ОРРО за акційними цінами на сайті oppoua.com та в мережах магазинів-партнерів: Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Епіцентр, Rozetka, КТС, Кібернетики тощо.