Італія може повернути атомну енергетику після майже 40 років заборони

17 марта 2026, 16:45

Уряд Італії розглядає план відновлення виробництва атомної енергії майже через чотири десятиліття після закриття останнього реактора.

Ініціатива обговорюється в рамках стратегії зниження високих цін на енергію та підтримки економіки.



За даними джерел, італійські чиновники вже консультуються з експертами та вивчають різні технології. Зокрема, вони відвідали Канаду, провели переговори з Францією, а також розглядають можливу співпрацю зі США та Південною Кореєю.

Міністр енергетики Джильберто Пікетто-Фратін заявив, що країна має відновити ядерну програму «якнайшвидше», наголосивши на необхідності безпечних і економічно ефективних станцій.Повернення до атомної енергетики обговорюють на тлі високих цін на електроенергію та залежності Італії від імпорту газу. Ситуацію на ринку також ускладнили енергетична криза після війни Росії проти України та напруженість навколо Ірану.❕Перший крок уже зроблено: торік уряд затвердив нову правову основу розвитку атомної галузі, яка передбачає підготовку національного стратегічного плану до 2027 року.Італійські компанії Enel, Ansaldo Energia та Leonardo створили дослідницьку компанію Nuclitalia, що оцінює економічну доцільність ядерної енергетики. Влада розглядає різні варіанти — від великих АЕС до малих модульних реакторів, які можна будувати швидше і дешевше.